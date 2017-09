"Только не надо нас пугать и не надо нам самим пугаться, поскольку именно такова цель учений "Запад" – напугать нас, уничтожить нашу волю к самообороне, чтобы мы были парализованы и ничего не могли бы сделать в государстве", – сказала на пресс-конференции в парламенте президент. "Рекомендации всех соответствующих структур есть, уровень безопасности не изменился, а (это) возможность поехать в ООН и говорить с трибуны перед сотнями стран, обратить внимание на проблемы нашего региона, когда весь мир сегодня думает только о конфликтах с Северной Кореей", – сказал Грибаускайте о целях визита. По ее словам, это возможность сказать, что "агрессор, где бы он ни был, в Северной Корее или у нас по соседству, не должен делать, что он хочет". "Агрессивные действия в отношении соседей, войны, захват территорий не могут быть ничем оправданы, их всегда будут осуждать и стыдить. Об этом я скажу всему миру", – подчеркнула Грибаускайте. Ранее президент Литвы назвала учения "Запад" учениями атакующего характера. По ее словам, этими учениями Россия демонстративно готовится к войне с Западом. Во второй половине сентября Грибаускайте отправится в ООН. 14–20 сентября пройдут совместные российско-белорусские военные учения. По данным Москвы в учениях примут участие не меньше 13 000, западные специалисты считают, что на самом деле их будет около 100 000. По данным литовской иностранной разведки, вероятный сценарий учений - вооруженный конфликт с НАТО. Часть регионов, на которых будут проходить учения, находятся у границ Литвы, поэтому не ислючают возможность провокаций.











