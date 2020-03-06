"Прежде всего, прозрачность и чтобы были даны ответы на максимально большое количество вопросов, и не бояться идти разговаривать и отвечать, потому что любая тень, вопросы без ответов вызывают новые подозрения, суматоху, и я считаю, что это нужно делать очень прозрачно. Это и пытаются делать – чем больше ответов, тем будет лучше", – сказала журналистам Д. Грибаускайте на мероприятии в Akropolis в четверг.

"Это должен делать и сам ДГБ, вне всякого сомнения, и, явно еще может углубиться и (парламентский – ред.) Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО), если есть такая потребность, но это уже решение сейма", – добавила она.

Она также сказала, что ситуация неприятная, однако она не может давать более подробную оценку, потому что у нее немного информации. Экс-президент также подчеркнула, что очиститься изнутри должен и сам ДГБ.

"Думаю, что само ведомство должно серьёзно пересмотреть и свои процедуры, и методы работы, и квалификацию разведчиков. Видно, что есть проблемы внутри ведомства", – сказала Д. Грибаускайте.

В связи со сложившейся ситуацией она также приветствует инициативу создания института омбудсмена, что предлагают оппозиционные консерваторы.

"Я считаю, что самое время, особенно сейчас, после такой репутационной встряски", – сказала Д.Грибаускайте.

На этой неделе стало известно, что высокопоставленный сотрудник разведки информировал тогдашнего председателя КНБО сейма Витаутас Бакаса, что по указанию руководства ДГБ в 2018-2019 годах разведка собирала информацию об окружении бывшего тогда кандидатом в президенты Гитанаса Науседы и о дипломате Вигаудасе Ушацкасе.

В этот период у руля государства находилась именно Д. Грибаускайте, однако она сказала, что о таком сборе информации не знала.

"Никаких справок, никакой информации я не получала, поэтому мне нечего комментировать", – сказала Д. Грибаускайте.

Она также сказала, что задачи для разведки формулируют не политики или руководство страны.

"Никакие политики, никакие руководители не могут формировать задачи, Госсовет по обороне формулирует только приоритеты и потребности, а задачи формируют и формулируют конкретные руководители этих ведомств", – отметила бывший президент.

Информатор утверждал, что этими действиями руководство разведки могло нарушить принципы законности и политической нейтральности. По мнению В. Бакаса, приведённые данные показывают, что ДГБ мог вмешиваться в политические процессы.

ДГБ же утверждает, что не собирал информацию об упомянутых лицах, строго соблюдал законы. Разведывательное ведомство утверждает, что могло проверять информацию по поручению в рамках задачи выявления возможного вмешательства иностранных государств в выборы.

Директор ДГБ Дарюс Яунишкис утверждает, что "ДГБ не придерживается селективного подхода к каким-либо политическим силами или кандидатам".

По словам Д. Яунишкиса, "ДГБ встречался с окружением различных претендентов или кандидатов по различным причинам". Он сказал, что готов предоставить всю информацию КНБО.

КНБО на следующей неделе проведёт внеочередное заседание для обсуждения ситуации с ДГБ.