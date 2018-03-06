"Я обратила внимание правления на свою позицию по вопросу налоговой и иных реформ, которые иногда туманны, неподготовлены, а уже появляются в публичном пространстве, как отдельные элементы, поэтому такие реформы, особенно туманная налоговая реформа, удивляет как жителей, так и иностранных инвесторов", - сказала президент 6 марта после встречи с "крестьянами".

Президент считает, что "не надо портить то, что действует и вызывать ожидания, которые потом нельзя будет удовлетворить".

"То же самое я могла бы сказать о так называемой реформе пенсионной системы, когда среди правящих нет договоренности в этом вопросе, а уже пытаются дискредитировать и систему частного накопления и любую пенсионную систему в будущем", - заметила Грибаускайте.

По словам главы государства, все пенсионные реформы делают на 30-40 лет.

"Их цель - обеспечение будущих пенсионеров и нынешних пенсионеров, их нельзя сталкивать. Сейчас такое впечатление, что пытаются столкнуть разные поколения. Но это самая большая ошибка, какую можно допустить в процессе реформы", - сказала Грибаускайте.

Президент с правлением парламента обсудила и возможности использования европейской помощи в Литве.

"Я обратила внимание правления на то, что Литва в вопросе освоения этих средств из лидеров превращается в отсталую страну. В 2017 г. мы использовали всего 19% всех средств этого периода, мы практически в хвосте всего списка", - сказала президент.

По ее словам, тут есть объективные и субъективные причины.

"Парламент, как и правительство, должен обратить внимание на это, а парламент должен проводить контроль.

Смена власти (уже прошло 1,5 г. как работает новое правительство) и потеря памяти ведомствами, смена госслужащих, к сожалению, значительно отразилось на способности освоения европейских средств", - сказала Грибаускайте.

Президент обратила внимание на то, что новая финансовая перспектива будет меньше.

"Мы значительно снижаем наши возможности освоения европейской помощи", - сказала Грибаускайте.

Президент обратила внимание на необходимость повышения прозрачности и справедливости в Литве.

"Требование прозрачной деятельности распространяется на всех – как на парламент, так и на правительство, так и на меня, президента. Борьба с коррупцией не может быть селективной ни в отношении бизнеса, ни в отношении политиков. Мы должны сохранить высокий уровень", – сказала президент.

По этой причине президент представляет поправки к закону о работе приставов, где, "например, расходы на взыскание долга порой превышают сам долг".

"Это приводит к обнищанию людей. Такое злоупотребление переходит все границы", – сказала Грибаускайте.

По ее словам, надо продолжать бороться с непотизмом и коррупцией на госслужбе.