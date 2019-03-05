"Выборы – это оценка деятельности правящих", – сказала президент, отметив, что после выборов все рады тому, что хотя бы не проиграли.
Однако глава страны сказала, что видит проблемы в некоторых уязвимых сферах. JiОна упомянула пенсионную реформу, реформу в области образования и налогов.
Глава страны акцентировала важность парламентского контроля.
"Я не хочу ни критиковать, ни как-то отрицательно оценивать работу парламента, всем в сложный период выборов надо работать заодно", – сказала Грибаускайте.
Грибаускайте во вторник предупредила, что на предстоящей весенней сессии сейма будет царить напряженность из-за предстоящих выборов президента Литвы и Европарламента (ЕП).
"Эта сессия будет особой, потому что это предвыборная сессия. Напряженность будет ощущаться и в дискуссиях, и в процессе принятия законов, и сами законы будут подвержены влиянию различных мнений и желания высказаться как можно разнообразнее в предвыборный период", - сказала Грибаускайте после традиционной встречи с правлением сейма перед началом парламентской сессии.
По закону, весенняя сессия начинается 10 марта и длится до 30 июня.
Грибаускайте: не хочу критиковать, выборы – оценка правящих (3)
По словам президента Литвы Дали Грибаускайте , выборы...
Евробарометр: жители Литвы остаются самыми большими оптимистами по поводу ЕС (14)
Жители Литвы больше всех жителей других стран - членов...
За полгода наиболее заметно поредели ряды Партии труда и партии "Порядок и справедливость" (1)
За полгода наиболее заметно поредели ряди литовских...
Шимашюс стал первым мэром в Литве, посетившим гей-клуб (113)
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс стал первым в истории...
Палуцкас: в больших городах ЛСДП должна найти свое лицо (2)
Лидер Литовской социал-демократической партии (ЛСДП)...
TOP новостей
Грибаускайте: не хочу критиковать, выборы – оценка правящих (3)
По словам президента Литвы Дали Грибаускайте , выборы...
Маршрут Вильнюс-Тбилиси под вопросом: прекращена продажа билетов (11)
Похоже, что Вильнюсский аэропорт , который планировал с...
Евробарометр: жители Литвы остаются самыми большими оптимистами по поводу ЕС (14)
Жители Литвы больше всех жителей других стран - членов...
В Вильнюсе торговая сеть Iki открыла центр обучения (1)
В вильнюсском микрорайоне Шешкине был открыт центр...