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Экс-президент Литвы, председатель совета фонда помощи по борьбе с коронавирусом Даля Грибаускайте сказала, что этот вирус нанесет серьезный удар не только по системе здравоохранения. По ее словам, после этой пандемии у "Литвы появится огромное бремя долгов".
Dalia Grybauskaitė
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Я думаю, удар придется не только по системе здравоохранения. У нас нет иного выбора, мы должны выстоять. Нас не раз крушили, уничтожали, но мы выстаивали. Ситуация не будет легче, поскольку мир с такой комбинацией еще не сталкивался, когда беда в сфере здоровья переплетается с огромными экономическими последствиями", – сказала передаче "Тема дня" на LRT Грибаускайте.

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О ситуации с управлением кризиса Аурелиюсом Веригой она сказала: "Во-первых, я думаю, главу сменили. В воскресенье уже были приняты решения, что прямое управление Минздравом практически перенимает правительство, и сейчас этим напрямую занимается сам премьер. Это свершившийся факт.

Я думаю, этот министр, о котором кто-то пытается говорить, будто коней на переправе не меняют, вряд ли является тем конем, который вообще может что-то вытянуть".

По словам Грибаускайте, пока сложно сказать, какими будут последствия пандемии для глобальной экономики и экономики Литвы. Но она сказала, что Литву "ждет большое бремя долгов".

"Мы можем только гадать (какими будут последствия пандемии для экономики – ELTA), нам неизвестно, насколько глубоко и серьезно пострадают все страны и глобальная экономика. Но мы являемся свободной и связанной с другими государствами страной, поэтому, вне всякого сомнения, это коснется нас и в глобальном смысле, и в чисто литовском смысле. Ясно одно – сейчас главное - сохранить как можно больше жизней (...) и только после этого концентрироваться на том, что мы должны и можем восстановить в нашей экономике. Что сейчас уже ясно, страна выйдет из этого с огромным бременем долгов", – сказала экс-президент.

Министр обороны Раймундас Кароблис сказал LRT, что пока наблюдается переходный период, а со среды управление ситуацией возьмет в свои руки Саулюс Сквернялис.

ru.DELFI.lt
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