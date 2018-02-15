В интервью на LRT президент сказала, что по сравнению с тем, каким тяжелым было начало прошлого столетия, сейчас все обстоит иначе, Литва другая, другое окружение, другая идея на будущее и надежда.

Грибаускайте акцентировала, что страна не только признана, но и находится под защитой натовского щита, кроме того, она может пользоваться предоставляемыми Евросоюзом возможностями для создания благосостояния.

"Поэтому на самом деле есть чему радоваться и что праздновать. Я рада, что в этом участвуют все наши люди", - сказала президент и подчеркнула, что жители Литвы хотят праздновать 16 февраля.

По словам Грибаускайте, на торжества по случаю 16 февраля в Литву пригласили дружественных соседей.

На мероприятия приедут 11 делегаций, 9 президентов и глав государств и двое руководителей ведомств ЕС - председатель Совета Европы Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Также Литву посетят президенты Латвии, Эстонии, Польши, Финляндии, Германии, Исландии, Украины, Грузии и представитель королевской семьи Швеции.

Некоторые гости - например, президент Франции и папа римский приедут в этом году, но позже.

Грибаускайте порадовалась тому, что столетие Литвы будут отмечать во всем мире и цветами триколора зажгутся известные здания в Риге, Таллине, Варшаве, Брюсселе, Нью-Йорке, Сан-Пауло и Лос-Анджелеса. "Во всем мире мы увидим цвета нашего триколора и во всем мире будут те, кто разделит нашу радость", - сказала президент.

Она подчеркнула, что встречи с зарубежными делегациями будут использовать для обсуждения важных вопросов.

"Мы попытаемся воспользоваться этой возможностью, их приездом в Литву, и обсудить множество вопросов, которые очень важны для нас", - сказала президент и акцентировала, что визиту главе Польши посвятят весь субботний день.