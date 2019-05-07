"Любое согласие на участие и создание совместных институтов будет означать легитимацию Островецкой АЭС. Это означало бы, что мы связываем свои руки, и мы не сможем требовать, чтобы Беларусь закрыла эту электростанцию", - сказала Д.Грибаускайте журналистам во вторник.

Это, по её словам, это относится и к предложению Беларуси договориться о создании совместной системы мониторинга Островецкой АЭС. Такое предложение положительно оценил премьер-министр Саулюс Сквернялис.

"Да, абсолютно. Сотрудничество с Беларусью в вопросе по Островцу означало бы юридическое признание Островецкой АЭС и связывание нам рук", - указала Д.Грибаускайте.

Она подчеркнула, что обеспечить безопасность Островецкой АЭС невозможно.

"Согласно решению Эспоо, проблема не в безопасности электростанции, а в том, что выбранная площадка (для её строительства - BNS) небезопасна. Это означает, что данная электростанция вообще не может функционировать и такой должна быть политическая цель Литвы", - сказала президент Литвы.