Литва не может сотрудничать с Беларусью из-за строительства атомной электростанции в Островце, (АЭС), поскольку так она признала бы законность этой небезопасной электростанции и потеряла бы возможность требовать её закрытия, сказала президент Даля Грибаускайте.
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"Любое согласие на участие и создание совместных институтов будет означать легитимацию Островецкой АЭС. Это означало бы, что мы связываем свои руки, и мы не сможем требовать, чтобы Беларусь закрыла эту электростанцию", - сказала Д.Грибаускайте журналистам во вторник.

Это, по её словам, это относится и к предложению Беларуси договориться о создании совместной системы мониторинга Островецкой АЭС. Такое предложение положительно оценил премьер-министр Саулюс Сквернялис.

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"Да, абсолютно. Сотрудничество с Беларусью в вопросе по Островцу означало бы юридическое признание Островецкой АЭС и связывание нам рук", - указала Д.Грибаускайте.

Она подчеркнула, что обеспечить безопасность Островецкой АЭС невозможно.

"Согласно решению Эспоо, проблема не в безопасности электростанции, а в том, что выбранная площадка (для её строительства - BNS) небезопасна. Это означает, что данная электростанция вообще не может функционировать и такой должна быть политическая цель Литвы", - сказала президент Литвы.

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