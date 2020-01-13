"Ситуация выглядит очень плохо. Я считаю, что такого министра вообще не должно было быть, прежде всего его вообще нельзя было назначать. Поэтому все баталии сейчас выглядят на самом деле трагикомически", – сказала Д. Грибаускайте журналистам в понедельник в сейме.
Я. Наркевича назначил министром транспорта по представлению премьера Саулюса Сквернялиса президент Гитанас Науседа прошлым летом, когда после президентских выборов нужно было заново назначить правительство.
В конце ноября Г. Науседа выразил недоверие министру и призвал его уйти в отставку, однако он работает до сих пор.
Премьер говорит, что решение по министру правящая коалиция примет во вторник.
На вопрос журналистов, не сталкивается ли президент с недостатком полномочий, Д. Грибаускайте ответила, что все зависит от того, в какой мере глава государства пользуется предусмотренными в Конституции полномочиями.
"Президент все может. В конституционном отношении мы смешанное, полупарламентское государство, полномочия президента вполне четко прописаны в Конституции, и все зависит только от самого президента, в какой мере он этими полномочиями пользуется", – сказала Д. Грибаускайте.
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