Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте говорит, что министра транспорта и коммуникаций Ярослава Наркевича вообще нельзя было назначать в правительство.
Gitanas Nausėda ir Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Domantas Pipas

"Ситуация выглядит очень плохо. Я считаю, что такого министра вообще не должно было быть, прежде всего его вообще нельзя было назначать. Поэтому все баталии сейчас выглядят на самом деле трагикомически", – сказала Д. Грибаускайте журналистам в понедельник в сейме.

Я. Наркевича назначил министром транспорта по представлению премьера Саулюса Сквернялиса президент Гитанас Науседа прошлым летом, когда после президентских выборов нужно было заново назначить правительство.

Статьи по теме:
Науседа о Наркевиче: в секторе транспорта он трудоустроил 20 человек, связанных с партией  (46)
Карбаускис: министров Избирательной акции поляков преследуют  (8)

В конце ноября Г. Науседа выразил недоверие министру и призвал его уйти в отставку, однако он работает до сих пор.

Премьер говорит, что решение по министру правящая коалиция примет во вторник.

На вопрос журналистов, не сталкивается ли президент с недостатком полномочий, Д. Грибаускайте ответила, что все зависит от того, в какой мере глава государства пользуется предусмотренными в Конституции полномочиями.

"Президент все может. В конституционном отношении мы смешанное, полупарламентское государство, полномочия президента вполне четко прописаны в Конституции, и все зависит только от самого президента, в какой мере он этими полномочиями пользуется", – сказала Д. Грибаускайте.

Статьи по теме:

Советник президента: вопрос Наркевича - это проверка морали правящих властей (10)

Советник президента Литвы Гитанаса Науседы Ярослав...

Ландсбергис: защищая Наркевича, премьер стремится подорвать авторитет президента (13)

Премьер-министр Саулюс Сквернялис , откладывая...

Премьер-министр Литвы: вопрос Наркевича будут решать в январе (9)

В минувший понедельник состоялась встреча президента...

Относительно будущего Наркевича премьер намерен проконсультироваться с правящими

Относительно дальнейшей работы министра транспорта и...

Президент получил обещание премьера решить вопрос министра транспорта на следующей неделе (9)

Президент Литвы Гитанас Науседа получил обещание...

Напряжение между Науседой и правящими: жители Литвы сказали, чего ждут от президента (19)

В публичном пространстве в последнее время нарастает...

Грибаускайте и Наркевиче: такого министра вообще не должно было быть (14)

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте говорит, что...

Белорусы получат шенген за 35 евро, но до безвиза еще далеко (268)

Подписание соглашений Беларуси с ЕС об упрощении...

Президент и консерваторы "возвращают" спонсорскую помощь главы Grigeo Пангониса (40)

В связи со скандалом вокруг загрязнения Куршского...

Премьер Литвы считает, что длительный арест Палецкиса основан на важных аргументах (169)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис считает, что...

Президент Литвы считает необоснованной критику в адрес поправки о разведслужбах (63)

В четверг президент Литвы Гитанас Науседа назвал...

TOP новостей

Исследование частных одонтологов: зарплаты впечатляют, подозревают сокрытие налогов (22)

80% одонтологических компаний в Литве попадают в группу...

Малдейкене вспоминает 13 января: с Калашниковым за спиной я шла по лестнице с 16 этажа (419)

12 января вечером, накануне Дня защитников свободы, в...

Грибаускайте и Наркевиче: такого министра вообще не должно было быть (14)

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте говорит, что...

Продолжается бойкот продукции Grigeo: присоединяется сеть Rimi (3)

Торговая сеть Rimi Baltic сообщает, что решила остановить...

Уникальное видео – поединок между благородными оленями в литовских лесах (7)

Видеокамеры Вейшвильского природного резервата...