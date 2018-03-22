"Европе действительно не стоит ввязываться в такую войну, отвечать на такие вызовы. Мы должны придерживаться принципиальной позиции и не вредить ни себе, ни союзникам", - сказала Д. Грибаускайте журналистам в Брюсселе.

По ее словам, ЕС должен вести переговоры с США о торговых условиях.

"Прежде всего, нужно вести переговоры и пояснять, что это будет невыгодно и вредоносно для самих Соединенных Штатов, если вспомнить недалекий шестнадцатилетний опыт. (...) Я могла бы сделать короткий экскурс в 2002 год, когда администрация (президента США Дж.) Буша ввела такие ограничения. Через 18 месяцев, осознав, что это самим же обходится дорого, она от этого отказалась", - сказала президент.

В начале марта президент США Дональд Трамп подписал план введения 25-прцоентной таможенной пошлины на сталь и 10-процентной пошлины на алюминий.

В четверг комиссар по вопросам торговли Евросоюза Сеселия Мальмстрём сообщила, что Д. Трамп в ближайшее время должен сообщить, что планирующиеся к введению пошлины, возможно, не будут применяться в отношении ЕС. В последние дни в Вашингтоне она вела переговоры об этом исключении.