"Европа дала нам очень много – уверенность в себе, уважение и способность к росту, развитию и заботе о наших жителях. Только от нас зависит, как мы пользуемся этим потенциалом. Никто не может диктовать нам это, могут лишь помочь, если мы сами способны позаботиться о себе, своей безопасности и своих людях", – сказала 1 мая Грибаукайте.
Она отметила, что жители Литвы, будучи частью Сообщества, могут свободно путешествовать, учиться, находиться в любом из европейских государств, поскольку "это наша общая семья и наше общее право".
"Каждый из нас понимает, что, если мы находимся в такой организации, чем она сильнее, тем сильнее будем и мы. Эта организация также создает для нас возможность избежать внутреннего политического популизма, есть определенные рамки, не все, что есть у нас в мыслях, и не всегда хорошее, мы можем делать, и это наш гарант", – сказала президент.
"Это достижение, то, что мы стали европейцами, - это гарант нашей политической, социальной и оборонной безопасности", – подытожила глава страны.
1 мая в Вильнюсе на площади С.Даукантаса проходят торжества по случаю 15-летия членства Литвы в ЕС.
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