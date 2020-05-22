Бывшая глава государства призывает власти Литвы одобрить предложение немцев и французов, чтобы новый Фонд восстановления финансировался на средства, заимствованные Еврокомиссией (ЕК) и чтобы он был связан с многолетним бюджетом ЕС.
"Выгода геополитическая и стратегическая. Кризис показал, что дальнейшая интеграция необходима. Предложенное сейчас направление - более глубокий фискальный союз, фискальная интеграция. Если мы этого не сделаем, тогда начнется дезинтеграция ЕС", - сказала Д. Грибаускайте BNS в пятницу.
"Мы видим разочарование стран Южной Европы в возможностях ЕС помочь во время кризиса, остались и уроки бывшего кризиса, когда одна небольшая страна была оставлена на произвол судьбы", - добавила она, скорее всего, имея в виду греческий кризис.
"Или мы идем вперед с фискальной интеграцией, или начинаем дезинтегрироваться. Нужно пользоваться шансом и создавать прочное европейское будущее, в котором мы можем друг другу очень серьезно помогать, потому что прежние схемы помощи были сложными, недостаточными и запоздалыми", - сказала Д. Грибаускайте.
По ее словам, предлагаемый лидерами Германии и Франции механизм создаст меньше рисков в плане финансовой дисциплины, чем предложенные Южной Европой "коронаоблигации", так как расходы будут распределяться в соответствии с сообща установленными правилами, под надзором ЕК, а не по усмотрению государств-членов.
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии А. Меркель в начале этой недели вместе предложили создать фонд в объеме 500 млрд евро для оживления парализованной пандемией коронавируса экономики.
В соответствии с планом, средства для этого фонда можно было бы привлекать посредством заимствований от имени всего ЕС, а возвращать деньги государствам-членам не пришлось бы. До этого времени Германия много лет возражала против дотаций из совместно заимствованных средств.
По словам Д. Грибаускайте, Литве следовало бы поддержать инициативу, так как в геополитическом смысле более глубокая интеграция для Литвы жизненно важна, хотя на конкретных переговорах ей придется отстаивать свои интересы и бороться за деньги.
"Критиковать можно, но это будущее Европы, так как без интеграции она начнет рассыпаться. Геополитический интерес Литвы - более сильная и интегрированная Европа. Лучше давайте будем вместе с авангардом, чтобы иметь возможность оказывать влияние и отстаивать свои интересы, чем стоять в стороне", - сказала она.
Опубликовать проект Фонда восстановления ЕК намерена на следующей неделе вместе с обновленным бюджетом ЕС на 2021-2027 годы.
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