"Когда я шла на этот пост были разные цели. Это и обуздание экономической ситуации - тогда был кризис, обеспечение гарантий безопасности - это достигнуто; и планы обороны, и призывники, и батальон НАТО, утверждение воздушной обороны, энергетическая безопасность. Многого удалось добиться, и я рада этому, - сказала LRT Даля Грибаускайте. - А что касается того, что, быть может, вызывало или вызывает беспокойство, или меньше удовлетворяет - это, наверное, темпы реформ, темпы перемен, я хотела видеть, что все протекает быстрее, но я понимаю, что результат зависит от общих усилий в государстве, а не от работы одного президента или одного ведомства".
Президент заверила, что в последний год на посту президента Литвы она больше внимания уделит утверждению достижений страны.
Она акцентировала, что перед Литвой сейчас встает много важных вопросов.
Говоря об актуальных для Литвы проблемах, президент назвала геополитические вызовы, трансатлантическое разобщение, торговые войны между США и Европой, экономическую стабильность, Brexit, социальные гарантии жителей Литвы, новую финансовую перспективу ЕС, утверждение энергетической независимости, синхронизацию с континентальной Европой, подготовку к референдуму по вопросу двойного гражданства.
17 мая 2009 г. на президентских выборах Грибаускайте выбрали президентом на первый срок полномочий. 12 июля 2009 г. состоялась ее первая инаугурация.
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