Гражулис сказал, что на заседание совета собралось достаточно оппонентов лидера партии Ремигиюса Жемайтайтиса, поэтому исход заседания можно назвать успешным. Сам Жемайтайтис сказал, что, по его данным, заседание должны объявить несостоявшимся, поскольку не было кворума.

"Да, (заседание – BNS) состоялось, было 64 члена, кворум был. Приняты решения по всем вопросам", – сказал Гражулис.

Председатель Шяуляйского отделения партии Юрате Шивицкене подтвердила, что кворум был, поэтому заседание состоялось.

По словам Гражулиса, совет в конце сентября на конгрессе партии предложит вернуть на пост лидера партии Роландаса Паксаса, а также выдвинуть его кандидатуру на президентских выборах 2019 года.

Депутат также сказал, что на совете партии было решено восстановить его членство в партии, объявив, что голосование было незаконным.

Членство Гражулиса в партии было приостановлено, когда появилась информация о его внебрачном ребенке.

По его словам, было решено передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии вопрос поведения Жемайтайтиса.

Жемайтайтис сказал BNS, что заседание совета должны признать несостоявшимся, а все решения партия примет 29 сентября на конгрессе.

"Не могло быть кворума, вчера (8 сентября – BNS) я позвонил всем 104 членам совета, только 34 сказали, что примут участие", – сказал 9 сентября Жемайтайтис.

"29 сентября будет конгресс, там будут все ответы. (...) Председателем совета должен был быть мой заместитель, одно его отсутствие означает, что заседание было незаконным", – прибавил лидер партии.

По словам Жемайтайтиса, в соответствии с установленным порядком, на следующей неделе должны представить доказательства того, что был кворум.

"Подписываются обязательно, должны передать в секретариат. Завтра они должны представить подписи. Я подозреваю, что там есть подписи людей, которые не являются членами совета", – сказал лидер партии.

Паксас не может участвовать в парламентских и президентских выборах с 2004 года, когда его сняли с поста президента путем импичмента. Конституционный суд Литвы признал, что Паксас нарушил клятву и грубо нарушил Конституцию, когда в порядке исключения предоставил литовское гражданство предпринимателю Юрию Борисову.

С поста лидера партии Паксас ушел в 2016 г, тогда его место занял Жемайтайтис.