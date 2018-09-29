"Поскольку Паксас (бывший лидер парламентской партии, лишившийся поста руководителя страны вследствие импичмента европарламентарий Роландас Паксас – BNS) вышел из партии, я тоже в понедельник покину партию. Партия стала клановой партией. Когда она создавалась, многие вошли в неё ради Паксаса. Сейчас ничего общего с этим кланом не хочу иметь", заявил в субботу П.Гражулис в Клайпеде, где прошёл конгресс партии, во время которого было выбрано новое руководство партии.

П Гражулис сказал, что не является основателем общественного движения, создаваемого Р.Паксасом, и не знает, присоединится ли к нему: "Я ничего не говорил, ничего не думал".

Однако П.Гражулис сомневается, стоит ли ему и далее оставаться в активной политике.

"Сегодня я еще ничего не говорю. Нужно всё переосмыслить и тогда думать. По нескольку раз в день на меня наступают, очерняют, возможно, проведу какой-нибудь опрос, поддерживают ли меня ещё люди, потому что люди очень настроены против меня. Если не поддержат, несомненно, ни в чём участвовать не буду. Если будет поддержка, подумаю", – заявил П.Гражулис.

Сейчас он входит в Смешанную группу членов Сейма, поскольку в мае его из своих рядов выдворила фракция членов партии "Порядок и справедливость".

П.Гражулис прославился гомофобными заявлениями.

Летом выяснилось, что у парламентария есть внебрачный ребёнок. СМИ сообщили, что бывшая подруга члена Сейма обвиняет политика в том, что он не заботится о дочери.