Непосредственным поводом к недовольству послужило то, что депутат из России во время ассамблеи занял место спикера законодательного органа, что крайне возмутило оппозицию. В результате заседание пришлось прервать, российскую делегацию под охраной вывезти сначала в отель, а затем и в аэропорт на самолет в Москву. А вечером того же дня тысячи грузин вышли на улицу с акцией протеста, которая была разогнана полицией с использованием водометов, дымовых шашек и резиновых пуль, что привело к сотням раненых.

События того дня наверняка приведут к далеко идущим последствиям во взаимоотношениях между Россией и Грузией и повлияют на процессы внутри самих стран. Так, в Грузии по-прежнему продолжаются многотысячные уличные акции протеста с антипутинскими лозунгами и с требованием отставки министра внутренних дел, досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе, освобождением всех задержанных в первую ночь протеста и наказания полицейских, чрезмерно применивших силу. Часть требований протестующих уже выполнена. А Россия отменила авиасообщение между странами и начала высказывать претензии к качеству грузинского вина, что в потенциале может грозить запретом на ввоз этой продукции.

В причинах и в развитии грузинских событий DELFI разбирался вместе с гражданским активистом из России, проживающим в данный момент в Грузии, Николаем Левшицем и политконсультантом по международному развитию в консалтинговой компании "ECORYS Polska" Гиви Гигиташвили.

Причины протестов

Все началось с Межпарламентской ассамблеи православия, участниками которой являются и Грузия, и Россия, и которая постоянно проходит в разных странах. В этот раз она проводилась в Тбилиси, и логично, что в числе участников была и российская делегация. Поначалу особо не замеченное местными масс-медиа мероприятие привело фактически к международному скандалу и радикальному ухудшению отношений между двумя странами.

Эксперты и наблюдатели называют разные причины возникновения конфликта - от глупости грузинской власти до провокации со стороны российской делегации во главе с депутатом Сергеем Гавриловым, который по совместительству еще является и председателем этой самой Межпарламентской ассамблеи православия. Так, политконсультант по международному развитию в консалтинговой компании "ECORYS Polska" Гиви Гигиташвили выделяет две ключевые причины - поведение депутата российской Думы и ошибки самого грузинского правительства.

"Поведение депутата российской Думы, сидящего в кресле председателя парламента, раздражало всю Грузию, что сразу же вызвало первую волну протестов. Примечательно, что это был не только политический протест. Многие молодые люди присоединились к нему, чтобы опротестовать сам факт. Представители правительства и парламента утверждали, что они не знали, собирается ли Гаврилов руководить сессией, и объясняли это ошибкой в протоколе парламента. Тем не менее, никто не поверил, и масштабные акции протеста продолжились перед парламентом вечером. Ну а второй ошибкой правительства стало применение чрезмерной силы против мирных демонстрантов", - рассказал он в разговоре с DELFI.

По мнению гражданского активиста из России Николая Левшица, в настоящее время проживающего в Грузии и являвшегося очевидцем происходивших уличных волнений в Тбилиси, причины конфликта также носят многофакторный характер. "С одной стороны, депутат Сергей Гаврилов наговорил кучу всякой ерунды, с другой, действия властей Грузии были и глупыми, и провокационными одновременно. По крайней мере, судя по произошедшим событиям", - уточняет он.

Из сообщений различных СМИ поначалу складывалось ощущение, что 20 июня стартовала ассамблея, и практически сразу же последовала цепочка событий, приведшая к вечерним уличным волнениям. За это же уцепились российские федеральные государственные телеканалы, которые стали указывать, что все это похоже на заранее спланированную провокацию, так как люди очень быстро среагировали и вышли на улицу с уже заготовленными плакатами, как будто бы заранее этого ожидали.

А сама Межпарламентская ассамблея православия позже выпустила пресс-релиз, в котором говорилось о том, что согласно их уставу, место председательствующего заседания, то бишь спикера парламента, занимает председатель организации, коим является Сергей Гаврилов, и так было всегда. Поэтому им не очень понятно, что такого сенсационного и неожиданного произошло.

Однако ряд фактов и обстоятельств опровергают эти утверждения. Во-первых, ассамблея начала свою работу не 20-го июня, а 19-го, а волна возмущения и удивления по поводу участия в работе выездного заседания российских депутатов захлестнула социальные сети еще за несколько дней до этого. Это же подтверждает и Николай Левшиц, который сообщил, что протесты начались с обеда 20-го июня, тогда как сама конференция началась 19-го. А украинские СМИ в эти же дни писали, что 19 июня посол Украины в Грузии Игорь Долгов покинул зал заседания Ассамблеи в знак протеста против участия российской делегации.

Во-вторых, грузинский журналист Гоча Гварамия в эфире радио "Свобода" утверждал, что принимающая сторона заранее анонсировала, что в Грузии место председательствующего займет генеральный секретарь этой ассамблеи, коим является грек. Косвенно эту же версию подтверждает и политконсультант Гиви Гигиташвили, по словам которого, представители грузинского правительства и парламента объясняли руководство Гаврилова сессией ошибкой в протоколе.

В-третьих, с заявлениями о заранее заготовленных плакатах и мгновенно вышедших на улицу протестующих в корне не согласен очевидец всех этих событий Николай Левшиц. "Я здесь честно могу сказать, что протесты начались с обеда следующего дня, так как сама конференция началась 19 июня. Людей в обед 20 июня было не очень много. Если говорить про плакаты, я не видел ни одного одинакового плаката. Да и что имеется в виду под плакатами - у большинства участников это были листы формата А4 с разными лозунгами, в частности, "Путин - х…йло" и "Россия - оккупант".

Наверно, глупо в этом случае говорить о заранее подготовленных плакатах. Это именно то, что люди думают, о чем говорили и продолжают говорить. Действительно выступление Гаврилова послужило неким поводом и триггером, который привел к дальнейшим событиям. Но о том, что это было заранее спланировано и можно было заранее предсказать, что к вечеру будут многотысячные протесты, говорить нельзя", - поделился он своими наблюдениями.

Тревожная ночь и силовой разгон

Основные события развернулись во второй день работы Межпарламентской ассамблеи православия, то есть 20 июня. После того, как глава российской делегации выступил с речью, оппозиционные парламентарии, не скрывая возмущения, заняли трибуну и блокировали депутату возможность продолжить спич. Таким образом, мероприятие было сорвано, а самого Гаврилова в сопровождении охраны пришлось вывозить в отель.

По словам Николая Левшица, новость об этом мгновенно распространилась в местных СМИ и социальных сетях и параллельно с разворачивающимися событиями внутри парламента, к зданию стали подтягиваться люди с плакатами. Изначально людей было немного, поскольку это был самый разгар рабочего дня. Тем не менее, протестующие были настроены решительно. Так, они окружили отель, в котором остановилась российская делегация, в результате чего Гаврилова и его коллег снова пришлось выводить при помощи охраны и вывозить в аэропорт на самолет в Москву. Протестующие при выходе депутата стали бросать в него куриные яйца.

Возмущению грузин не было предела, и на 19:00 того же дня на центральном проспекте Руставели был назначен митинг. Здесь-то и разыгрались драматические события той роковой ночи. При этом наши собеседники не смогли с точностью сказать, что послужило тем самым спусковым крючком, который побудил полицию применить силу. По мнению Николая Левшица, этим триггером могло стать появление спецназа.

"В первый день 20 июня акция началась в 19:00 по местному времени, и достаточно долго она носила характер обычного митинга, когда лидеры общественного мнения выступали через мегафон и говорили абсолютно правильные и понятные людям вещи. Но в определенный момент, высказав требования к действующей власти (напомню, что это были отставка действующего спикера парламента Ираклия Кобахидзе, министра внутренних дел Георгия Гахария, проведение досрочных выборов в парламент), протестующие захотели, чтобы к ним вышел кто-то из представителей власти с объяснениями.

Около часа они ждали ответов. После этого часть людей подошла к большим воротам, ведущим в парламент. Несколько человек залезли на эти ворота и махали грузинскими флагами, пытаясь призвать находившихся внутри спикера и министра внутренних дел, чтобы они вышли и ответили. В этот момент спецназ начал достаточно жестко отодвигать протестующих. Именно после появления спецназа произошло то, что в Грузии не происходило много-много лет и вообще не укладывается никак в голове. Против протестующих был применен слезоточивый газ и резиновые пули, которыми стреляли в упор", - рассказал он.

Гиви Гигиташвили же не исключает того, что спровоцировать применение силы полицией мог призыв войти в парламент одного из оппозиционных депутатов Ники Мелия. По его словам, "оппозиционным партиям Грузии удалось мобилизовать своих сторонников перед парламентом, и Ника Мелия, один из лидеров партии "Единое национальное движение" (партия Михаила Саакашвили), призвал людей вторгнуться в здание парламента. В ответ на это Министерство внутренних дел мобилизовало спецназ, который начал разгонять акции протеста, используя силу против мирных демонстрантов".

Тем не менее, оба собеседника согласны в том, что у полиции не было никаких причин для столь жесткого разгона протестующих. "Несомненно, полиция применила чрезмерную силу против демонстрантов, они стреляли резиновыми пулями по людям, которые держали их за руки. Двое молодых людей получили выстрелы в глаза и потеряли зрение. Одна из них была случайным прохожим, возвращавшимся с работы домой. Более 200 человек были доставлены в больницу с различными травмами и более 200 были арестованы", - считает Гигиташвили. По мнению Николая Левшица, также не было никаких серьезных причин для такого жесткого разгона.

Если говорить о социальном составе участников уличных акций, то это, прежде всего молодежь. По словам Левшица, это сразу бросалось в глаза. "Можно сказать, что в этот раз вышло очень много гражданских активистов, студенчества и учеников. Студенты и ученики в день протестов фактически уходили с занятий всем составом. Вечерами также на площади было очень много молодежи. Особенно сейчас, когда стало известно, что в ходе событий первой ночи лишилась глаза 18-летняя девушка (Мако Гомури. - ред.), случайно оказавшаяся в эпицентре. Ее поддерживает очень много молодежи в Грузии. Это, безусловно, большая трагедия, но это омолодило состав участников", - рассказал он в разговоре с DELFI.

Обычные обыватели, которые не участвуют в уличных акциях протеста, в душе скорее всего на стороне демонстрантов. И здесь сказываются социально-экономические причины. "В какой-то момент к власти пришла оппозиционная партия грузинского миллиардера Бидзины Иванишвили "Грузинская мечта". Сам Иванишвили до недавнего времени был премьер-министром, а сейчас не занимает никаких должностей, оставаясь лидером партии. И когда в Грузии средние зарплаты около 300$, большая бедность и не самое простое экономическое положение, а у власти находится олигарх, то люди, конечно же, недовольны. Большинство обывателей все-таки склонны к тому, что нужно что-то менять и в политике, и в экономике, и в социальной сфере", - поделился своими замечаниями Николай Левшиц.

Реакция России и была ли "русофобия"

В первые же дни развернувшегося скандала официальная Россия стала доносить месседж о том, что протесты в Грузии носят антироссийский и "русофобский" характер. Конкретные действия не заставили себя долго ждать. Уже в пятницу 21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий с 8 июля перевозить авиакомпаниям граждан России в Грузию. А на следующий день стало известно, что из Грузии в Россию самолеты также летать не будут. Согласно документам, эти меры связаны с обеспечением национальной безопасности России и защитой граждан РФ от преступных и противоправных действий.

Однако россиянин Николай Левшиц крайне недоумевает над такими формулировками и уверяет, что никакая опасность россиянам в Грузии не грозит.

"Никаких проблем у российских граждан и туристов из России нет. Среди 240 пострадавших во время протестов нет ни одного россиянина. Люди, которые отдыхают в Батуми, в Кутаиси, в Боржоми не испытывают абсолютно никаких проблем. Многие говорят по-русски, во время самого митинга люди общаются по-русски. У меня и моих друзей не было никаких проблем никогда", - уверяет он.

В то же время активист говорит, что никто, конечно, не будет терпеть тут провокаций. По его словам, "важно понимать одну вещь - если вы пришли в эту страну с миром и с любовью, то у вас не будет никаких проблем. Если же вы пришли в футболке с надписями "Русский медведь", "Вежливые люди" и так далее, то, наверно, вас вежливо попросят эту страну покинуть, так как провокации не любят нигде".

Н.Левшиц в разговоре с DELFI сказал, что российские туристы по-прежнему отдыхают в Грузии и многие были удивлены, прочитав, что им здесь грозит какая-то опасность. "В целом здесь абсолютно нормальная ситуация. Здесь красиво, вкусно, очень доброжелательно и это очень важно. Нет, никакой опасности нет, все хорошо и спокойно", - еще раз подчеркнул он.

По поводу существующей "русофобии" российский активист, проживающий в Грузии, также недоумевает: "Я пытаюсь объяснить уже много-много раз в социальных сетях и во время обычного общения, что плакаты, на которых написано "Путин - х…йло" или "Россия - оккупант", относятся в первую очередь непосредственно к Владимиру Владимировичу Путину, Кремлю и российскому правительству, но не к обычным людям".

Ну, а комментируя появившуюся информацию о ресторанах, обслуживающих россиян по прайсу на 20% выше обычной стоимости, он отметил, что эти сообщения действительно были. Но вскоре они были удалены, и на практике ничего такого не было. Кроме того, из тысяч ресторанов в Грузии лишь 2 позволили себе такие высказывания, которые являются одновременно глупыми и эмоциональными.

В самой Грузии к закрытию авиасообщения между странами отнеслись совершенно спокойно. Во многом это можно объяснить, что когда-то, в далеком 2008 году, ей уже приходилось сталкиваться с подобным и снова с той же Россией Владимира Путина и Дмитрия Медведева. В социальных сетях и в обычных разговорах на улице люди высказывают разные предположения, почему Россия решила закрыть авиасообщение. Кто-то говорит, что Путин обиделся на карикатурные плакаты про него, другие размышляют, что таким образом, делается попытка подорвать экономику Грузии. Однако Николай Левшиц считает, что не стоит драматизировать ситуацию, и многие люди это понимают.

Rusija uždraudė Gruzijos oro bendrovių skrydžius į jos oro uostus © Itar-Tass / Scanpix

"Ну будет происходить диверсификация туристической отрасли и экономики. Наверно, нельзя быть зависимым вечно от "российской иглы". Нужно смотреть и на другие рынки - Евросоюз, Китай, США. В социальных сетях уже есть информация, что гиды сейчас будут изучать английский язык и стараться развивать туристический рынок на Европу. Что касаемо авиасообщения из России, то будут новые пути - через Баку, через Ереван, через Стамбул, через Минск, ну и автомобильным транспортом через Верхний Ларс. Пути попадания в Грузию остаются, и всех я, естественно, приглашаю", - сказал он.

Размышляя о возможных ответных санкциях Грузии по отношению к России, оба собеседника настроены скептически. "Это не ожидается под властью "Грузинской мечты". Если правительство Михаила Саакашвили в прошлом было враждебно настроено по отношению к России, то теперь люди обвиняют "Грузинскую мечту" в том, что она слишком терпима и сотрудничает с Россией. Кроме того, у Грузии нет рычагов противодействия России, мы асимметрично зависимы от нее. Возможно, единственной мерой с нашей стороны будет отмена безвизового режима для граждан России, но я уверен, что нынешняя власть этого не сделает", - сказал Гиви Гигиташвили.

По мнению Левшица, Грузии нужно просто повышать спрос на свою продукцию и развиваться, несмотря на Россию.

Прогноз эксперта

В конце нашего разговора мы попросили политконсультанта Гиви Гигиташвили ответить на несколько вопросов относительно будущего развития событий.

— Гиви, скажите, будут ли выполнены все требования протестующих? Например, по поводу отставки министра внутренних дел и досрочных парламентских выборов?

— Протестующие предъявляют три ключевых требования:

1. Отмена мажоритарной системы парламентских выборов и переход на полностью пропорциональную систему. Накануне правящая партия пошла на компромисс и объявила, что парламентские выборы в 2020 году будут проводиться по полностью пропорциональной системе. 2. Отставка министра внутренних дел - он по-прежнему сохраняет свою должность и сложно предсказать, чем это закончится. 3. Все арестованные протестующие должны быть освобождены как можно скорее - некоторые из них были освобождены, а некоторые остаются в заключении.

— Повлияют ли текущие события на результаты будущих парламентских выборов в Грузии?

— Абсолютно! Во-первых, рейтинг партии "Грузинская мечта" очень быстро падает, люди разочарованы и недовольны их правлением. Во-вторых, полностью пропорциональная избирательная система позволит большему количеству партий войти в парламент. Для получения одного мандата партии будет достаточно набрать 0,66% голосов. Только три партии попали в нынешний парламент, и следующая будет многопартийной и более разнообразной.

— Ваш прогноз на дальнейшие отношения между Россией и Грузией

— Опросы общественного мнения в Грузии показывают, что оккупация является одной из основных проблем грузинского народа, и я думаю, что невозможно добиться окончательной нормализации отношений без деоккупации. Возможно, российская оккупация - это проблема, вокруг которой грузинское общество едино. Тем не менее, Россия также очень активно работает со своими прокси-группами в Грузии, и в публичном дискурсе появляется все больше и больше участников, которые поддерживают пророссийскую и антизападную риторику (ультраконсервативные группы, националисты, НПО, финансируемые Россией и т. д.). Они по-прежнему остаются маргинальными силами, но сложно сказать, чего они могут достичь в долгосрочной перспективе и как это может повлиять на грузино-российские отношения.

С другой стороны, военная политика России в отношении Грузии останется неизменной в обозримом будущем. После запрета полетов в Грузию мы уже готовимся к тому, что будет введено российское эмбарго на грузинское вино и сельскохозяйственную продукцию. Таким образом, ожидается, что грузино-российские отношения достигнут нового низкого уровня этим летом. Очевидно, что российский политический истеблишмент довольно резко отреагировал на недавние события, и наверняка появятся новые волны пропаганды против нас, что встретит и довольно разгневанную риторику с грузинской стороны в свете случая Гаврилова.

На сегодняшний день известно, что прокуратурой Грузии возбуждено уголовное дело по поводу происходящих событий в первый день протестов. 10 полицейских были отстранены от работы. Сейчас проводится проверка на предмет превышения ими служебных полномочий. Также сейчас в парламенте Грузии рассматривается вопрос (на момент написания статьи. - ред.) о лишении депутатских полномочий и возможном аресте одного из лидеров оппозиционной партии Ники Мелия за призывы якобы к штурму парламента. Уличные акции продолжаются. Они проходят каждый вечер на площади перед парламентом в 19:00. Несколько человек из протестующих объявили голодовку, возле парламента стоят палатки.