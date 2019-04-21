Руководитель избирательной комиссии Мыкола Дзядзинас сообщил BNS, что во время второго тура ожидает большей активности избирателей - для участия в голосовании зарегистрировалось больше человек.

"Вероятнее всего, голосующих будет больше, в первом туре регистрировались 3034 избирателя, а желающих проголосовать во втором туре в посольстве примерно на 70 человек больше", – сказал руководитель комиссии.

Голосовать на выборах президента Украины в Литве можно только в Вильнюсе. Руководитель комиссии заявил, что к следующим выборам понадобятся пункты для голосования и в Каунасе, и в Клайпеде.

"Людяя приехать из Клайпеды в одну сторону стоит 25 евро, в обе - 50, но всё равно едут, и сегодня мы ждём прибывающих из Клайпеды", – рассказал председатель избирательной комиссии.

Отдавший воскресным утром за теперешнего президента Украины Петра Порошенко Юрий Янчук заявил, что результатов выборов ждёт с беспокойством.

"Один из кандидатов, простите, политически полностью безграмотен. Страна воюет, я сказал бы, что в это время руководство страны менять не надо. Поэтому моё настроение плохое", – сказал мужчина.

"Народ смотрит изнутри, и это иной взгляд, а мнение диаспоры другое. И эти выборы порождают очень большое беспокойство", – сказал гражданин Украины.