Граждане Украины, находящиеся в Литве, в воскресенье в посольстве Украины в Вильнюсе принимают участие во втором туре президентских выборов. Для этого в посольстве зарегистрировались 3100 граждан Украины. В первом туре 31 марта участвовали 435 человек.
Ukrainos prezidento rinkimai
© AP / Scanpix

Руководитель избирательной комиссии Мыкола Дзядзинас сообщил BNS, что во время второго тура ожидает большей активности избирателей - для участия в голосовании зарегистрировалось больше человек.

"Вероятнее всего, голосующих будет больше, в первом туре регистрировались 3034 избирателя, а желающих проголосовать во втором туре в посольстве примерно на 70 человек больше", – сказал руководитель комиссии.

Статьи по теме:
Украина выбирает президента во втором туре  (378)
Дебаты Порошенко и Зеленского: "не кот, а мешок" и "волк в овечьей шкуре"  (156)

Голосовать на выборах президента Украины в Литве можно только в Вильнюсе. Руководитель комиссии заявил, что к следующим выборам понадобятся пункты для голосования и в Каунасе, и в Клайпеде.

"Людяя приехать из Клайпеды в одну сторону стоит 25 евро, в обе - 50, но всё равно едут, и сегодня мы ждём прибывающих из Клайпеды", – рассказал председатель избирательной комиссии.

Отдавший воскресным утром за теперешнего президента Украины Петра Порошенко Юрий Янчук заявил, что результатов выборов ждёт с беспокойством.

"Один из кандидатов, простите, политически полностью безграмотен. Страна воюет, я сказал бы, что в это время руководство страны менять не надо. Поэтому моё настроение плохое", – сказал мужчина.

"Народ смотрит изнутри, и это иной взгляд, а мнение диаспоры другое. И эти выборы порождают очень большое беспокойство", – сказал гражданин Украины.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Какого президента Украины хотел бы видеть Евросоюз (13)

Нынешний лидер симпатий украинцев — Владимир...

Политика

Президент Литвы выразила соболезнование по поводу взрывов в Шри-Ланке (3)

Даля Грибаускайте от имени всех жителей Литвы...

Граждане Украины в Литве голосуют во втором туре президентских выборов (23)

Граждане Украины , находящиеся в Литве, в воскресенье в...

Министр юстиции Литвы просит КС объяснить, как менять Конституцию из-за Паксаса (52)

Министр юстиции Литвы просит Конституционный суд (КС)...

Подозреваемый в даче взятки с целью получения визы гражданин России освобожден под залог (3)

Подозреваемый в даче взятки с целью получения...

После визита в Москву Литва призвала Эстонию согласовывать действия (448)

Спустя день после встречи президента Эстонии Керсти...

TOP новостей

Главы Литвы поздравили жителей страны с Пасхой (22)

Руководители Литвы поздравляют жителей страны с...

Украина выбирает президента во втором туре К Зеленскому приехала полицияl (378)

В Украине в 8:00 21 апреля открылись избирательные...

Граждане Украины в Литве голосуют во втором туре президентских выборов (23)

Граждане Украины , находящиеся в Литве, в воскресенье в...

Погода: в первый день Пасхи природу освежит дождь (1)

После затянувшегося засушливого периода в первый день...

В пасхальное утро жители Вильнюса обнаружили повреждённые сакуры (17)

Связавшаяся с редакцией DELFI жительница столицы Литвы...