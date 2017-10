Посольство РФ в Литве сообщило, что два летевшие в Калининградскую область военно-транспортных самолета "Ил-76" пролетели над территориальными водами Литвы, согласовав это с литовскими контролерами воздушного пространства. "Отклонение экипажами самолетов "ИЛ-76" от заданного маршрута полета осуществлялось под управлением органов обслуживания воздушного движения в соответствии с международной практикой", - говорится в сообщении посольства. Так Москва ответила на ноту Литвы о нарушении госграницы в воздушном пространстве. Она отмечает, что рекомендациями ИКАО (Международной организации гражданской авиации) "командирам воздушных судов предписывается, по согласованию с органом обслуживания воздушного движения, предпринимать все меры по обходу зон с опасными явлениями погоды". Россия утверждает, что "в ходе полета экипажи двух воздушных судов обнаружили опасные явления погоды в виде грозового фронта. В результате ими было принято решение на обход грозы. Экипажи произвели доклад соответствующему органу обслуживания воздушного движения "Вильнюс-контроль", под управлением которого выполнялся полет и получили разрешение на обход грозового фронта". В сообщении посольства также говорится, что "скорректированный маршрут полета прошел над территориальными водами Литовской Республики". Российские военные самолеты нарушили воздушное пространство Литвы вечером 16 сентября. Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) на прошлой неделе начала досудебное расследование о незаконном нарушении госграницы и нарушении международных правил полетов, сообщил BNS представитель погранведомства Рокас Пукинскас. С основной части России в Калининградскую область летело в общей сложности шесть самолетов "Ил-76". Они заранее предоставили планы полета и шли с включенными транспондерами. Госпредприятие услуг воздушной навигации Oro navigacija некоторое время назад указало, что направление полета из-за неблагоприятных погодных условий изменили четыре самолета. Как сообщает предприятие, они не получали разрешения на пересечение воздушное пространство Литвы. Представитель Oro navigacija Витаутас Бенюшис отказался прокомментировать BNS изложенные Россией в среду обстоятельства, сославшись на проведение досудебного расследования. Инцидент над Куршской косой произошел во время проходивших тогда в России и Белоруссии военных учений "Запад-2017".











33 Поделились

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.