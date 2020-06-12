Государство за пять месяцев недополучило 581 млн евро запланированных доходов

Доходы госбюджета в этом году составили 3,146 млрд евро - на 559,3 млн евро (15,1%) меньше, чем прогнозировалось, и на 273,7 млн евро (8%) меньше, чем за пять месяцев 2019 года, сообщил Минфин предварительные данные.
Поступления от налогов в госбюджет в этом году составили 2,884 млрд евро - на 479,8 млн евро (14,3%) меньше, чем прогнозировалось. В мае поступления в госбюджет были 253,4 млн евро (на 29,2%) меньше, чем прогнозировалось.
Доходная часть госбюджета на 2020 год (без учета средств Евросоза) составляет 9,548 млрд евро, с учетом средств ЕС – 11,53 млрд евро.
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