Во вторник Государственный совет по обороне выступить с инициативой продолжать постепенное повышение оборонного финансирования с тем, чтобы к 2030 году этому сектору выделялось 2,5% внутреннего валового продукта (ВВП).
© KAM / Alfredas Pliadis

Об этом заявила после заседания старший советник президента Литвы по вопросам нацбезопасности Жиливе Шатунене.

В этом году Литва выделяет на оборонные нужды 2,006% ВВП.

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