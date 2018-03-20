Во вторник Государственный совет по обороне выступить с инициативой продолжать постепенное повышение оборонного финансирования с тем, чтобы к 2030 году этому сектору выделялось 2,5% внутреннего валового продукта (ВВП).
Об этом заявила после заседания старший советник президента Литвы по вопросам нацбезопасности Жиливе Шатунене.
В этом году Литва выделяет на оборонные нужды 2,006% ВВП.
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