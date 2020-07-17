Госсовет: Литва должна быть готова к исходящим от БелАЭС угрозам

Главный советник президента Гитанаса Науседы Дарюс Кулешюс заявил, что Литва должна быть готова к возникающим из-за БелАЭС угрозам, хотя планы уже есть, но они должны быть реализованы на практике.

"Литва придерживается последовательной позиции, что сегодня БелАЭС создает угрозу, и Литва должна информировать международное сообщество о возможных нарушениях безопасности и стремиться обеспечить безопасность в стране и регионе", - заявил журналистам в четверг после заседания Госсовета руководитель Группы по национальной безопасности при президенте Д. Кулешюс.

Он отметил, что БелАЭС нарушает международные требования по ядерной безопасности и охране окружающей среды, нарушает международные конвенции, не соблюдает рекомендации по стресс-тестам, поэтому Литва считает, что атомная электростанция создает угрозу национальной безопасности.

Д. Кулешюс рассказал, что на заседании Госсовета обсуждалось, как обеспечить, чтобы электроэнергия с небезопасных электростанций третьих стран не попадала на рынки стран Балтии.

«Была договоренность об обеспечении самостоятельности электроэнергетической системы Литвы и о реализации других мер, которые могли бы гарантировать большую безопасность нашей электросистемы. – добавил Д. Кулешюс.

В четверг было объявлено, что строящая БелАЭС российская корпорация "Росатом" планирует "физически запустить" ее в начале августа, об этом сообщил на сайте предприятия его руководитель Алексей Лихачев.

Атомная электростанция с двумя реакторами, созданными по российскому проекту, мощность каждого 1200 МВт, строится в Гродненской области приблизительно в 50 км от Вильнюса и в 30 км от литовско-белорусской границы.

Литва является самым активным критиком БелАЭС, которая построена вблизи литовско-белорусской границы, и готова бойкотировать ее электроэнергию. Минск отметает претензии Вильнюса по поводу несоблюдения требований к безопасности.