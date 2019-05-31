Оба ведомства сделали такие замечания, давая оценку зарегистрированному в этом месяце правительственной канцелярией проекту Закона о стратегическом управлении.
Государственный контролер и председатель СК критикуют положения закона, которые связывают финансирование с утверждаемыми правительством программами национального развития.
Госконтролер Арунас Дулькис говорит, что по закону аудиторское ведомство должно будет переносить в свои стратегические планы деятельности предусмотренные правительством средства.
"Предлагаемое канцелярией правительства новое правовое регулирование очевидно ущемляет самостоятельность и независимость Государственного контроля", - говорится в выводах А. Дулькиса.
На его взгляд, во время процесса планирования правительство или уполномоченное им ведомство получат право оказывать влияние на непредвзятость и объективность аудита.
СК утверждает, что закон может создать условия для политизации его деятельности.
По словам председателя СК Шарунаса Кясяраускаса, не исключено, что с принятием закона СК придется выполнять поставленные правительством цели.
"Указанное в проекте регулирование может создать условия для возникновения конфликтов интересов и политизации деятельности СК", - пишет Ш. Кясяраускас.
Это уже не первый проект закона, в котором надзорные службы усматривают угрозу их независимости. Ранее они подвергли критике предложение правительства о том, чтобы поручать министрам координирование отдельных сфер государственной политики, а руководители ведомств сотрудничали с министрами при установлении стратегических целей и их показателей.
Правительство утверждает, что реорганизация системы стратегического планирования и формирования бюджета призвана увеличить ориентацию на результаты.
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