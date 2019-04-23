"Мы будем обжаловать решение суда в установленные законом 30 дней. Мы не согласны с решением суда, и в жалобе изложим свои мотивы", - заявила BNS во вторник пресс-секретарь ДГБ Аурелия Каткувене.
Вильнюсский участковый суд в минувшую пятницу объявил, что собранные разведывательными органами и переданные проводившему парламентское расследование Сейму конкретные данные на Р.Шукиса не могут быть опровергнуты, но не соответствуют истине и унижают его честь и достоинство обобщения, сделанные ДГБ.
Госбезопасность Литвы обжалует решение суда по делу Шукиса
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