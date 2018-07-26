За формирование комиссии по импичменту проголосовали 22 члена сейма, воздержались три политика, голосовавших "против" не было.

В. Титов около недели назад публично обвинил командира партизан в убийстве мирных граждан.

"Я считаю, что те действия, которые были сделаны, как во время заседания комитета, так и позднее в социальных сетях, это подстрекательство, стремление к расколу", - заявил на заседании мэр Клайпеды, представитель Либерального движения Витаутас Грубляускас.

Член СРЛ на прошлой неделе высказался о командире партизан А. Раманаускасе-Ванагасе во время дискуссий в одном их комитетов горсовета, стоит ли увековечить память командира партизан мемориальной доской на здании Факультета гуманитарных и образовательных наук Клайпедского университета. Затем он публиковал подобные комментарии и в социальной сети "Фейсбук".

Генпрокуратура в понедельник сообщила, что начала досудебное расследование в связи с высказываниями В. Титова. Сам политик говорит, что его утверждения основываются на материалах советского суда.

На заседании горсовета В. Титов обвинил мэра в нарушении его права выражать свое мнение и представлять избирателей.

"Я считаю, что вы выступаете за двойные стандарты. С одной стороны вы за правовое государство, а с другой, когда член совета выполняет свои обязанности, задает вопросы, выражает свое мнение, вы начинаете интерпелляцию", - сказал В. Титов.

На что В. Грубляускас ответил, что речь идет не о праве высказывать свое мнение, а о содержании того, что было сказано.

Во время голосования фракция партии "Альянс русских", участвующая в правящей коалиции вместе с Либеральным движением, воздержалась от голосования.

Комиссия по импичменту должна завершить работу до 24 сентября.

После того, как комиссия представит свое заключение, горсовету придется решать вопрос об обращении в Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) с просьбой представить свое мнение о нарушении присяги членом городского совета.

Если этот суд представит заключение, что член горсовета нарушил присягу, то решением большинства голосов от двух третей состава горсовета В. Титов лишится полномочий.