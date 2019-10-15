"Мы решили провести внеочередное заседание, на котором будет рассматриваться процедура отзыва с тем, чтобы на очередном заседании мы перешли к серьезным законам – налоговым, бюджетным – и завершили эту дискуссию, которая висит в воздухе очень долго", – сказал спикер.

За внеочередное заседание проголосовали пять членов правления Сейма, двое были "против" и один воздержался, сообщил В. Пранцкетис.

В заседании правления не мог участвовать председательствавший в это время на пленарном заседании вице-спикер, "аграрий" Арвидас Некрошюс.

Во вторник 53 члена Сейма Литвы вручили первому заместителю председателя Сейма Риме Башкене заявление об отзыве спикера.

В нем выражается недоверие председателю парламента Викторасу Пранцкетису и предлагается уволить его с занимаемой должности.

Р. Башкене сообщила BNS, что голосование по поводу увольнения главы парламента будет тайным.

"Аграрии" несколько месяцев призывали В. Пранцкетиса покинуть пост, поскольку по коалиционному соглашению пост спикера должен принадлежать социал-трудовикам.

В. Пранцкетис не согласен уходить в отставку сам, утверждая, что его отставки добивается лидер "аграриев" Рамунас Карбаускис, мстя спикеру за непокорность.