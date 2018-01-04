"Некоторые решения принимаются без ведома правительства (...). Голосование в ООН показало, что сотрудничество в этой сфере было недостаточным. Правительство не рассматривало этот вопрос", - сказал премьер в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas.

В поддержку резолюции высказались 128 стран, в том числе и Литва. Еще 35 государств воздержались. 9 стран высказались против резолюции.

Таким образом, своим решением Литва проигнорировала предупреждения США, и продемонстрировала солидарность с великими державами Европейского союза.

Посол Израиля в Литве заявил, что его страна разочарована неожиданным голосованием Литвы за резолюцию ООН.

Комментируя решение Литвы главный советник президента страны Дали Грибаускайте по внешнеполитическим вопросам Няриюс Алексеюнас указал, что "Литва последовательно придерживается позиции, что вопрос Иерусалима может быть решён только путём переговоров".

В русле позиции ЕС

Литва голосовала солидарно с большинством стран Европейского союза, включая Германию, Францию и Британию, но консенсуса в ЕС не было. Латвия, Польша, Чехия, Хорватия и Румыния приняли во внимание решение США и воздержались. Украина на голосование не явилась.

Такое голосование Литвы не соответствует бытовавшей доселе практике - Литва была одним из самых больших сторонников Израиля, по большей части в связи с историей литовских евреев, а также из стремления завоевать благосклонность США.

Многие европейские страны строже относятся к Израилю из-за того, что он расширяет строительство новых поселений на Западном берегу. Президент Соединённых Штатов решение о признании Иерусалима столицей Израиля принял в начале декабря.

Израиль считает Иерусалим своей неделимой столицей, в то время как палестинцы западную его часть считают столицей своего будущего государства. Израиль Восточный Иерусалим оккупировал в ходе войны 1967 г.

Позиция США

В резолюции не упоминаются США, но говорится, что все решения по Иерусалиму должны быть отменены. В тексте говорится, что любые решения, касающиеся статуса города, считаются недействительными.

Выступая на заседании Генассамблеи ООН, постпред США при ООН Никки Хейли выступила с предостережением, призвав не поддерживать резолюцию. Соединенные Штаты "будут помнить этот день", сказала она.

"Это голосование повлияет на отношение американцев к ООН и наше отношение к тем странам, которые не уважают наши решения в ООН", - сказала она.

Представитель палестинского лидера Махмуда Аббаса Набиль абу-Рудейна приветствовал решение ООН, назвав его "победой Палестины".

Согласно уставу ООН, решение Генассамблеи носит рекомендательный, символический характер и, в отличие от решений Совета Безопасности ООН, не является обязательным к исполнению. Накануне, 20 декабря, Трамп пригрозил лишить финансовой помощи страны, которые поддержат резолюцию ООН, осуждающую признание Иерусалима в качестве столицы Израиля. "Они берут у нас сотни миллионов и даже миллиарды долларов и голосуют против нас, - сказал президент США. - Ну и пусть голосуют. Мы на этом сильно сэкономим. Нам все равно".