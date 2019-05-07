Голосовала президент Литвы: взяла лишь два бюллетеня из трех

"Я голосовала за лучшего. Этого желаю и каждому гражданину Литвы – выбрать, руководствуясь сердцем и разумом. Такой будет мой комментарий", – сказала Грибаускайте.
Она подтвердила, что участвовала в референдуме о двойном гражданстве, но не стала участвовать в референдуме о сокращении числа депутатов.
"Конечно, о двойном гражданстве мы давно говорили, что надо этот вопрос решить путем референдума, поэтому я в нем участвую, и призываю всех принять участие. А в референдуме, связанном с сокращением числа депутатов я не участвую, не брала бюллетень, я думаю, что он бессмысленный. От сокращения числа депутатов ни качество работы парламента не улучшится, ни репутация", – сказала президент.
Она заметила, что от нового президента все жители ждут, что он будет соблюдать Конституцию и будет работать на благо и в интересах жителей Литвы.
Президент Грибаускайте не видела смысла комментировать заявление Рамунаса Карбаускиса о том, что если "крестьяне" потерпят поражение на президентских выборах и выборах в Европарламент, то партия уйдет из правящего большинства, а это грозит досрочными парламентскими выборами.
"Наверное, это никак не надо оценивать, это напряжение предвыборного сезона. Когда оно спадет, все пройдет", – сказала Грибаускайте.
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