Об этом глава государства заявил в четверг в Сейме, выступая со своим первым годовым докладом.

"Три десятилетия нашей важнейшей целью было вернуться туда, откуда нас силой вырвали, – в Западный мир в политическом, культурном и экономическом смыслах этого слова. Три десятилетия мы стремились закрепить международную безопасность страны, чтобы болезненная история прошлого никогда не повторилась", – сказал Г. Науседа.

"У этой работы по созданию и совершенствованию государства нет конца. Однако сегодня наряду с ней мы поставили другую великую цель Литвы – справедливое, зеленое, инновационное государство благосостояния", – отметил президент.

По словам Г. Науседы, государство благосостояния начинается с "уважения, взаимодоверия, ответственности за общий интерес и помощь друг другу".

Планка политответственности в Литве опустилась до дна

Планка политической ответственности находящихся во власти должностных лиц в Литве опустилась до полного дна, заявил президента.

"Позорно, что мы опустили до самого дна планку политической ответственности должностных лиц, находящихся во власти. Якобы все действия, которые ненаказуемы тюремным заключением являются правильными и законными", – сказал Г. Науседа.

Президент не называл конкретных политиков в своем сообщении, однако в последнее полугодие он конфликтовал с правящими по поводу возможностей министра транспорта Ярослава Наркевича продолжать выполнят свои обязанности.

Г. Науседа также сказал, что его "огорчает упрямство политиков в сопротивлении инициативам, которые выдвигаются не ими, хотя такие инициативы и полезны гражданам Литвы".

"Поймите, наконец, что компромисс не является слабостью. Политическая работа большинства – это значит сравнять с землей других. Работа политической оппозиции – не критика ради критики. Работа всех – создавать общее благо", – сказал президент.

Обмен шпионами с ФР показал, что человек не только фигура не шахматной доске

Президент заявил, что Литва проявила заботу о собственных гражданах и гражданах союзников, когда в прошлом году осуществила обмен осужденными за шпионаж с Россией.

"Для меня было делом чести, вернуть двоих граждан Литвы и одного гражданина дружественной нам Норвегии в свои семьи", – заявил глава государства в четверг в парламенте, выступая со своим первым годовом отчетом.

В середине ноября Литва и Россия обменялись осужденными за шпионаж: после передачи Москве двух россиян в Литву вернулись Евгений Матайтис и Арстидас Тамошайтис. В Норвегию в результате обмена вернулся гражданин этой страны Фроде Берг.

Операция обмена была осуществлена после того как президент Литвы помиловал граждан России. Это стало возможным благодаря принятым Сеймом поправкам, хотя было много дискуссий об их необходимости.

"В решении этой проблемы Сейм продемонстрировал должное единство. Службы продемонстрировали профессионализм и способность организовать действия трех стран. Спасибо вам за прекрасный пример слаженной работы, которой мы подтвердили, что литовский человек не является пешкой на геополитической шахматной доске, а одновременно мы укрепили престиж своей страны в глазах союзников НАТО", – сказал Г. Науседа.

Предлагает внедрить электронное голосование зарубежным литовцам

Гитанас Науседа предлагает внедрить электронную систему голосования для граждан Литвы, проживающих за рубежом.

"Литва может и должна предоставить возможности своим разбредшимся по миру детям быть такими же гражданами нашей страны, какими являемся мы все. Первым шагом в этом могло бы стать внедрение электронного голосования для литовцев за рубежом", – сказал Г. Науседа.

Он не детализировал, на каких выборах предлагает ввести электронное голосование.

В Литве уже не первый год идут дискуссии об узаконении голосования по интернету, однако окончательные решения до сих пор не приняты из соображений кибербезопасности.

Науседа критикует запаздывающую помощь бизнесу

Президент критикует запаздывающую помощь бизнесу – по его словам, часть помощи, достигшая бизнес, не соответствует ожиданиям.

В своем первом годовом сообщении глава государства акцентировал, что обновленный бюджет Евросоюза и Фонд восстановления ЕС могли бы существенно изменить лицо Литвы, если европейские средства будут направлены на инвестиции.

"Сегодня мы видим, что, к сожалению, не хватает решимости, и мы запаздываем с мерами, которые бы помогли остановить распространение вируса в экономике страны. 8 или 10% предусмотренной суммы, которая достигла литовский бизнес, это не то, чего сегодня ожидают от государства", – заявил президент в четверг в Сейме.

Он отметил, что нынешняя ситуация благоприятна для Литвы, поскольку открываются огромные финансовые ресурсы, которые предоставляются в рамках многолетней финансовой перспективы ЕС и Фонда восстановления.

"Европа осмысляет уроки кризиса с пандемией и готова к качественному обновлению. В ближайшие шесть-семь лет у Литвы есть уникальная возможность с помощью целевых инвестиций существенно изменить собственное лицо. Не припудрить, а изменить! Это не только амбиции, это и вопрос выживания в конкурентной борьбе", – сказал Г. Науседа.

Запаздывание помощи бизнесу во время кризиса критиковали не только представители бизнеса, но и экономисты – по их мнению, помощь запаздывает из-за избыточных требований и стремления чиновников перестраховаться, чтобы их не обвинили в растрате. Г. Науседа не раз призывал ускорить предоставление помощи.

Науседа: страсти по КС толкают страну в конституционный кризис

Президент заявил, что подогреваемые страсти по поводу Конституционного суда (КС) толкают страну в конституционный кризис.

"В последнее время пытаются разжечь большие страсти по поводу Конституционного суда. Сознательно или несознательно делаются шаги, которые толкают страну в конституционный кризис. Это безответственно", – заявил глава государства в четверг в парламенте.

На этой неделе партнеры по правящей коалиции заявили, что полномочия главы Дайнюса Жалимаса на должности председателя КС не могли быть продлены после истечения срока полномочий, и что он занимает этот пост незаконно. КС заявил, что оценивает распространение необоснованных сомнений как политическое давление.

В марте истек срок полномочий трех судей КС, в том числе и председателя Д. Жалимаса, однако после того, как сейм отклонил предложенные кандидатуры, предусмотренная в Конституции ротация судей не состоялась, и суд продолжает работать в старом составе.

В своем годовом сообщении Г. Науседа также призвал руководителей судов обеспечить более высокие стандарты этики.

"Я не был и не буду терпимым к судьям, которые принижают судейское имя, однако этого не достаточно. Особенно важны нетерпимость к ненадлежащему поведению членов судейского сообщества со стороны судебного самоуправления и всей судейской общественности. Лишь последовательной реализацией своих полномочий судебное самоуправление внесет вклад в соблюдение стандартов стандартной этики. Ответственность за это ложится и на руководителей судов", – сказал Г. Науседа.

Говоря о застрявшем рассмотрении кандидатур на посты глав некоторых ведомств Г. Науседа сказал, что готов договариваться, но не будет мириться с партийным давлением.

"Не секрет, что сегодня более чем у одного учреждения власти нет постоянного главы. Затормозилось обновление основополагающих ведомств судебной системы, включая и те, кандидатов в которые выдвигает президент. Вряд ли меня можно обвинить в нежелании договариваться, однако я не буду мириться с давлением назначить лиц, удобных отдельным партиям, когда вижу лучших кандидатов", – сказал Г. Науседа.

Кроме КС постоянного руководителя сейчас нет у Верховного суда, Службы публичных закупок, почти год не завершается согласование кандидату в Суд справедливости ЕС.