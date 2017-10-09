В понедельник исполнился год с первого тура последних парламентских выборов в Литве. BNS предоставляет обозрение важнейших решений нового парламента, скандалов и вызовов в будущем.
© DELFI / Domantas Pipas

Реформы

В июне Сейм ужесточил контроль над алкоголем - со следующего года будет запрещена реклама алкоголя, он будет продаваться только лицам, достигшим 20 лот, сокращается время продажи. Решение о спецмагазинах отложено.

В июле депутаты открыли путь реформе лесничеств - управление государственными лесами будет сконцентрировано в одном предприятии. Реализация реформы будет зависеть от правительственных решений.

После нескольких поправок вступил в силу новый Трудовой кодекс, облегчено увольнение работников.

В феврале Сейм законодательно закрепил запрет на физическое наказание детей, а в сентябре утвердил реформу прав защиты ребенка.

Сейм укрепил отношения с НАТО: ратифицировал договор о пребывании американских военных, увеличил оборонный бюджет и вскоре намерен утвердить отправку военных на Ближний Восток.

Скандалы

Правоохранительные органы предъявили подозрения в политической коррупции Движения либералов и Партии труда. Ранее подозрения были предъявлены партии "Порядок и справедливость". Парламентарий Гинтарас Степонавивчюс, которому также были предъявлены подозрения в коррупции, покинул ряды либералов.

Из-за подозрений в связях с Россией в отношении социал-демократа Миндаугаса Бастиса начат импичмент. Сейчас по его делу ожидается решение Конституционного суда.

Депутат Кястутис Пукас обвинен в сексуальных домогательствах. Сделано обращение в Конституционный суд по вопросу импичмента и рассматривается возможность лишение его депутатской неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности.

Антикоррупционная комиссия Сейма начала расследовать возможный конфликт интересов социал-демократа Артураса Скарджюса.

В центре внимания СМИ долгое время были и отношения лидера правящих "аграриев" и покинувшей Сейм Греты Кильдишене.

Вызовы

Поскольку часть социал-демократов решили покинуть правящую коалицию, "аграрии" столкнутся с вызовом обеспечения поддержки большинства по важным решениям.

В политике растет давление с целью реализации решительной налоговой реформы, чтобы сократить большое социальное неравенство.

В июне Сейм утвердил абстрактный план реформы высших школ, однако реально реформа может состояться только после принятия конкретных решений и изменения законов.

После оценки позиции Конституционного суда и ожиданий эмигрантов, парламентарии должны решить вопрос двойного гражданства и написания нелитовских букв в документах.

В повестке Сейма вскоре появится и реформа госслужбы, однако проект МВД уже вызвал много критики.

BNS
It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Политика

12 членов Сейма Литвы призывают не поддерживать санкции против Польши (1)

Двенадцать литовских парламентариев подготовили...

Год после выборов в Сейм Литвы: реформы, скандалы и вызововы (3)

В понедельник исполнился год с первого тура последних...

Вице-председателем ПА НАТО переизбрана консерватор из Литвы Юкнявичене (7)

Член фракции Союза Отечества- Литовских христианских...

Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая "бомба" (41)

"Это также экономическая «бомба», поскольку кредиты,...

На должность главы ПАСЕ претендует политик из Литвы Эмануэлис Зингерис (87)

Член делегации парламента Литвы в Парламентской...

TOP новостей

Прогноз: на рынке труда в Литве грядут перемены (35)

Специалисты утверждают, что для людей в возрасте 40 лет...

Агентство сравнило цены в магазинах Литвы (25)

Ежедневными акциями торговые сети Литвы привлекают...

Нарушивший границу Литвы российский пограничник освобожден в зале суда (29)

Участковый суд Шакяйского района Литвы в понедельник...

На должность главы ПАСЕ претендует политик из Литвы Эмануэлис Зингерис (87)

Член делегации парламента Литвы в Парламентской...

Жители Литвы бегут за границу от напряжения на работе, некоторые - ради курортных романов (28)

Новейшие данные, которые компания "Kantar TNS" получила в...