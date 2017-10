Реформы В июне Сейм ужесточил контроль над алкоголем - со следующего года будет запрещена реклама алкоголя, он будет продаваться только лицам, достигшим 20 лот, сокращается время продажи. Решение о спецмагазинах отложено. В июле депутаты открыли путь реформе лесничеств - управление государственными лесами будет сконцентрировано в одном предприятии. Реализация реформы будет зависеть от правительственных решений. После нескольких поправок вступил в силу новый Трудовой кодекс, облегчено увольнение работников. В феврале Сейм законодательно закрепил запрет на физическое наказание детей, а в сентябре утвердил реформу прав защиты ребенка. Сейм укрепил отношения с НАТО: ратифицировал договор о пребывании американских военных, увеличил оборонный бюджет и вскоре намерен утвердить отправку военных на Ближний Восток. Скандалы Правоохранительные органы предъявили подозрения в политической коррупции Движения либералов и Партии труда. Ранее подозрения были предъявлены партии "Порядок и справедливость". Парламентарий Гинтарас Степонавивчюс, которому также были предъявлены подозрения в коррупции, покинул ряды либералов. Из-за подозрений в связях с Россией в отношении социал-демократа Миндаугаса Бастиса начат импичмент. Сейчас по его делу ожидается решение Конституционного суда. Депутат Кястутис Пукас обвинен в сексуальных домогательствах. Сделано обращение в Конституционный суд по вопросу импичмента и рассматривается возможность лишение его депутатской неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности. Антикоррупционная комиссия Сейма начала расследовать возможный конфликт интересов социал-демократа Артураса Скарджюса. В центре внимания СМИ долгое время были и отношения лидера правящих "аграриев" и покинувшей Сейм Греты Кильдишене. Вызовы Поскольку часть социал-демократов решили покинуть правящую коалицию, "аграрии" столкнутся с вызовом обеспечения поддержки большинства по важным решениям. В политике растет давление с целью реализации решительной налоговой реформы, чтобы сократить большое социальное неравенство. В июне Сейм утвердил абстрактный план реформы высших школ, однако реально реформа может состояться только после принятия конкретных решений и изменения законов. После оценки позиции Конституционного суда и ожиданий эмигрантов, парламентарии должны решить вопрос двойного гражданства и написания нелитовских букв в документах. В повестке Сейма вскоре появится и реформа госслужбы, однако проект МВД уже вызвал много критики.

