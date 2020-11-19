Об этом на пленарном заседании сообщил его председатель вице-спикер Паулюс Саударгас.

"Поскольку моя квалификация не соответствует высоким критериям либералов, прошу не считать меня членом фракции Движения либералов", - сказано в заявлении Главяцкаса.

Это заявление было адресовано спикеру парламента Виктории Чмилите-Нильсен.

Староста фракции Движения либералов Эугениюс Гентвилас пояснил, что, в соответствии с 13-м пунктом регламента их фракции, человек, который высказал пожелание, чтобы его не считали членом фракции, лишается членства автоматически.

"Об этом за время данного срока полномочий он заявляет уже во второй раз, это второе его письмо. Первое поступило в пятницу после присяги, он писал:

"Поскольку в третий раз меняют мое место, предоставляя самое опасное, грозящее заражением короной, прошу исключить меня из фракции как человека, который не хочет к чьей-либо радости скорее уйти на тот свет".

"Поскольку это заявление не отвечало регламенту, я ничего не предпринимал, а сегодня он узнал, что не получает пост вице-председателя комитета по бюджету и финансам и почему-то решил, что в этом виновата фракция, поэтому и ушел из нее", - сказал Гентвилас.

По его словам, не фракция распределяет посты вице-председателей.