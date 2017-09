Главы парламентов Литвы и Израиля обсудили необходимость прямых рейсов

"Председатель Кнессета сказал, что это было бы очень хорошо, к этому стоит стремиться, и, очевидно в будущем, это может произойти. Это будет поощрять туризм", - заявил после встречи журналистам В. Пранцкетис. По его словам, Литву ежегодно посещают около 50 тыс. туристов из Израиля. "Могли бы и наши люди ездить погреться. Как они сказали в неформальной беседе - та температура, когда наше море бывает самым теплым, у них бывает самым холодным. Наши люди могли бы продлить отпуск и лето в этой стране", - рассуждал спикер. Сейчас из Вильнюса в Тель-Авив летает лишь лоукостер Wizzair. По словам В. Пранцкетиса, на встрече с главой Кнессете также обсуждалась ситуация в сфере безопасности, экономическое сотрудничество. Литовский спикер упомянул о том, что Литву в будущем мог бы интересовать импорт сжиженного газа из Израиля, если такая возможность будет. "У них есть газовые месторождения, мы закупаем газ, мы заинтересованы в том, чтобы обогрев обходился дешевле нашим людям. Если будет предложена подходящая цена, то было бы очень хорошо", - сказал он. Глава литовского парламента акцентировал, что его взгляды и позиция гостя по Украине совпали. "Конечно, мы затронули украинский вопрос. Они также солидарны с Украиной, не признают аннексию Крыма, знают, что эту проблему нужно закрыть однозначно - территориальной целостностью Украины", - сказал В. Пранцкетис. Литва также попросила Израиль поддержать ее позицию в вопросе строящейся в Островце Белорусской АЭС, ее Литва считает небезопасной и стремится к тому, чтобы другие страны в будущем не закупали производимую ею электроэнергию. Ю. Й. Эдельштейн, в свою очередь, предложил поделиться с Литвой опытом общения со своей диаспорой за границей. Гость также предложил проводить межпарламентские видеоконференции. В ходе трехдневного визита председатель Кнессета встретится с президентом Далей Грибаускайте, премьером Саулюсом Сквярнялисом, посетит Паняряйский мемориал жертвам холокоста, Центр еврейской общины, еврейскую гимназию им. Шолома Алейхема. В международной дипломатии Литва является одним из самых твердых сторонников Израиля в Европе. В 2011 году Литва была одним из всего 14 государств, которые голосовали против членства Палестины в ЮНЕКО, в мае этого года она голосовала в этой организации против резолюции, осуждающей действия Израиля в Иерусалиме и секторе Газы. Израильская компания Rafael получила большой заказ от литовской армии - она оборудует башни на германских бронетранспортерах Boxer.











