Рита Тамашунене и Мариуш Каминский во время двухсторонней встречи в Польше планируют подписать меморандум о сотрудничестве пожарных и пограничных служб двух стран, оказывая помощь в случае несчастья, например, пожара на приграничной территории. Службы также будут сотрудничать в обеспечении безопасности внешних и внутренних границ, говорится в сообщении МВД Литвы.
"Мы много сотрудничали с министром внутренних дел Польской Республики, когда в наших странах начался карантин. В данный момент планируем еще больше укрепить двухсторонние отношения и предоставить помощь в кризисных ситуациях", – отметила Р. Тамашунене.
Потепление в литовско-польских отношениях начались пару лет назад. Важный перелом произошел в 2017 году, когда договор о тарифах железнодорожных грузоперевозок подписали литовская компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) и польская Orlen, которой принадлежит нефтеперерабатывающий завод в Мажейкяй.
Польша, в свою очередь, добивается поддержки Литвы в споре со структурами Евросоюза, которые грозят Варшаве санкциями из-за судебной реформы.
Когда государства Европы закрыли свои границы в связи с пандемией коронавируса, Польша создала возможность гражданам Литвы вернуться в страну транзиту через ее территорию, и раньше, чем для граждан других стран открыла свои границы для литовцев после падения роста заражений.
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