Киев обвиняет Россию в том, что она своими агрессивными действиями в Азовском море осуществляет блокаду Мариупольского морского порта.
МИД Литвы сообщил, что цель этого организуемого Вильнюсом визита - "напомнить международному сообществу о воздействии действий России в Азовском море на Мариупольский и Бердянский регионы Украины".
Л. Линкявичюс посетит Украину вместе с министрами ИД Эстонии, Латвии и Польши.
Все они встретятся с представителями местных властей, членами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, побывают в Мариупольском морском порту, где обсудят ситуацию с его представителями.
Министры также ознакомятся с последствиями действий России в Азовском море и обсудят пути, как можно было бы восстановить беспрепятственное судоходство в Азовском море и предоставить необходимую международную помощь переживающему блокаду региону, сообщило министерство.
На встрече с украинским президентом Петром Порошенко будут обсуждаться действия России в Керченском проливе и намерения освободить задержанных в конце ноября украинских моряков.
Также планируется обсудить вызовы на суше, связанные с приближающимися выборами президента и парламента Украины, планы реформ.
В конце ноября Россия обстреляла и захватила в Керченском проливе три украинских военных корабля, потому что обвиняет их в нарушении ее территориальных вод вблизи аннексированного в 2014 году Крыма.
Украина и ее сторонники назвали действия России еще одним актом агрессии, а Литва в связи с событиями в Керченском проливе ввела санкции в отношении отдельных граждан России.
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