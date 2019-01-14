Киев обвиняет Россию в том, что она своими агрессивными действиями в Азовском море осуществляет блокаду Мариупольского морского порта.

МИД Литвы сообщил, что цель этого организуемого Вильнюсом визита - "напомнить международному сообществу о воздействии действий России в Азовском море на Мариупольский и Бердянский регионы Украины".

Л. Линкявичюс посетит Украину вместе с министрами ИД Эстонии, Латвии и Польши.

Все они встретятся с представителями местных властей, членами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, побывают в Мариупольском морском порту, где обсудят ситуацию с его представителями.

Министры также ознакомятся с последствиями действий России в Азовском море и обсудят пути, как можно было бы восстановить беспрепятственное судоходство в Азовском море и предоставить необходимую международную помощь переживающему блокаду региону, сообщило министерство.

На встрече с украинским президентом Петром Порошенко будут обсуждаться действия России в Керченском проливе и намерения освободить задержанных в конце ноября украинских моряков.

Также планируется обсудить вызовы на суше, связанные с приближающимися выборами президента и парламента Украины, планы реформ.

В конце ноября Россия обстреляла и захватила в Керченском проливе три украинских военных корабля, потому что обвиняет их в нарушении ее территориальных вод вблизи аннексированного в 2014 году Крыма.

Украина и ее сторонники назвали действия России еще одним актом агрессии, а Литва в связи с событиями в Керченском проливе ввела санкции в отношении отдельных граждан России.