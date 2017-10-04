"Согласно договору, документ будет экспонироваться в Литве в течение пяти лет", - сообщило литовское министерство иностранных дел.

Планируется, что со следующего года документ будет выставлен в находящемся в Вильнюсе Доме сигнаторов (подписантов акта ). Здесь почти 100 лет назад и был подписан этот документ о независимости Литвы.

Написанный от руки текст постановления от 16-го февраля 1918 года на литовском и немецком языках с подписями 20 сигнаторов обнаружил в Дипломатическом архиве Берлина в конце марта профессор Университета им. Витаутаса Великого Людас Мажилис.

Литва в следующем году будет отмечать столетие восстановления государства. Акт о независимости Литвы был подписан членами Литовского совета под председательством Йонаса Басанавичюса 16 февраля 1918 года. Историки считают, что в тот день могло быть подписано несколько аналогичных документов, местонахождение которых до сих пор неизвестно.

В рамках визита глава МИД Литвы Линас Линкявичюс также встретится с некоторыми немецкими политиками.