В четверг в Берлине министры иностранных дел Литвы и Германии подпишут соглашение с о временном хранении Акта о провозглашении независимости Литвы от 16 февраля 1918 года в Литве. Акт будет передан Литве на пять лет.
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Согласно договору, документ будет экспонироваться в Литве в течение пяти лет", - сообщило литовское министерство иностранных дел.

Планируется, что со следующего года документ будет выставлен в находящемся в Вильнюсе Доме сигнаторов (подписантов акта ). Здесь почти 100 лет назад и был подписан этот документ о независимости Литвы.

Написанный от руки текст постановления от 16-го февраля 1918 года на литовском и немецком языках с подписями 20 сигнаторов обнаружил в Дипломатическом архиве Берлина в конце марта профессор Университета им. Витаутаса Великого Людас Мажилис.

Литва в следующем году будет отмечать столетие восстановления государства. Акт о независимости Литвы был подписан членами Литовского совета под председательством Йонаса Басанавичюса 16 февраля 1918 года. Историки считают, что в тот день могло быть подписано несколько аналогичных документов, местонахождение которых до сих пор неизвестно.

В рамках визита глава МИД Литвы Линас Линкявичюс также встретится с некоторыми немецкими политиками.

BNS
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