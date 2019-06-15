"Политика восточного соседства не должна стать техническим процессом, мы обязаны сохранить динамику сотрудничества и больше учитывать пожелания наших партнеров", – цитируются в пресс-релизе МИД слова Л. Линкявичюса.
Во время встречи министры также обсудили реализацию общих энергетических и транспортно-инфраструктурных проектов, говорится в сообщении.
Л. Линквичюс поздравил своего коллегу с избранием Эстонии непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2020-2021 годы и предложил воспользоваться опытом, который накопила Литва в период председательства в этой структуре.
У. Рейнсалу поблагодарил Литву за последовательную поддержку кандидатуры Эстонии в этот основной орган ООН,
Министры двух стран считают, что Евросоюз должен более активно вносить вклад в разрешение политического кризиса в Молдавии.
Новый министр иностранных дел Эстонии прибыл с первым официальным визитом в Вильнюс после того, как в апреле принесло присягу новое эстонское правительство.
Из фракции "Порядка и справедливости" отзывается Букаускас
Партия труда (ПТ) решила отозвать из парламентской...
Главы МИД Литвы и Эстонии обсудили будущее политики Восточного соседства ЕС (10)
В пятницу в Вильнюсе министры иностранных дел Литвы и...
Глава МИД Литвы встретился с представителями белорусской оппозиции (19)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во...
Науседа попросил Генсекретаря НАТО усилить мощности воздушной обороны Литвы (134)
Избранный президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу...
В Вильнюсе началась подготовка меморандума о создании кибернетических сил ЕС
Встретившиеся на этой неделе в Вильнюсе представители...
TOP новостей
В больницах - адская жара: температура в операционных достигает 30 градусов Верига: больницы не были готовы к такой жаре (12)
Кястутис Шакалис, специалист клиники Сантарос , не...
Владимир Скрипов. "Зеленой" энергетике – зеленый свет: литовский выбор (28)
Еще с десяток лет назад в Литве политической крамолой...
Жительница Вильнюса не выдержала: люди на самокатах ездят кошмарно (3)
"Люди на самокатах в городе ездят кошмарно", - в письме...
Получив букет опасных явлений, Литва не сможет оправиться: предсказывают новые вызовы (9)
Если бы в течение следующих нескольких дней не было...
Главы МИД Литвы и Эстонии обсудили будущее политики Восточного соседства ЕС (10)
В пятницу в Вильнюсе министры иностранных дел Литвы и...