Л. Линкявичюс сказал BNS, что в среду перед встречей с английским министром, который как раз был в парламенте, где премьер Тереза Мэй сообщила о санкциях в отношении России после обвинений в отравлении экс-шпиона.

"Разумеется, речь прежде всего была об этом. Мы с министром договорились, что необходимо продолжать это давление на Россию и необходимо делать это в международных организациях. Я прежде всего выразил солидарность с правительством Великобритании (...) Я предложил, чтобы мы могли координироваться, вносить предложения о том, что нам следует делать в международных организациях", - сказал министр BNS.

По его словам, отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, в котором Великобритания обвиняет Россию - это исключительное событие, поскольку на территории государства НАТО применено химическое оружие.

"Так что прямой ответ, какими будут предварительные действия, уже был сформулирован. Но, думаю, что последуют и другие действия, тем более, что и премьер говорила, что будут преследоваться и те, кто совершает преступления или находят прибежище в Соединенном Королевстве - не секрет, что у многих олигархов здесь есть недвижимость, счета, так что, естественно, все это будет под наблюдением", - уверял он.

Л. Линкявичюс говорит, что выразил пожелание, чтобы Великобритания активнее направляла своих военных в размещенный в Литве батальон передовых сил НАТО, предпринимала больше совместных шагов по предоставлению помощи Украине в конфликте с Россией.

Министр говорит, что также упомянул и о ситуации с литовскими эмигрантами в связи с выходом Великобритании из Евросоюза (ЕС).

"Б. Джонсон еще раз повторил, что отношение будет внимательным и к нашим гражданам, тем более, что и они заинтересованы, чтобы и их граждане, проживающие в ЕС, не пострадали", - сказал он.