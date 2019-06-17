Литовские министры иностранных дел и обороны Линас Линкявичюс и Раймундас Кароблис в понедельник примут участие в проходящем в Люксембурге Совете по внешним делам Евросоюза.
Linas Linkevičius
© DELFI / Domantas Pipas

Как сообщило Министерство иностранных дел, в повестке намечены вопросы реализации глобальной стратегии ЕС по внешней политике и безопасности, эффективности общей внешней политики и политики безопасности, вопросы Судана и Иордании.

Наибольшее внимание будет уделено глобальной стратегии ЕС по внешней политике и безопасности, к дискуссиям присоединятся и министры обороны стран блока. Главы оборонных и внешнеполитических ведомств обсудят результаты реализации стратегии за минувшие три года с момента оглашения документа.

Статьи по теме:
Министр обороны Литвы: НАТО и США трактуют страны Балтии и Польшу как единый регион  (31)
Литва передала Украине почти 1 млн единиц боеприпасов  (85)

На совете по внешним делам речь пойдет о новых вызовах, которые появились после 2016 года, министры обсудят приоритеты реализации стратегии на ближайший период.

В повестке также намечается обсудить вопросы сотрудничества ЕС и НАТО, координирования принятия решений.

Статьи по теме:

ФОТО: министр обороны Литвы попросил президента назначить главкома ВС в течение 12 дней после инаугурации (1)

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис сообщил,...

Министр обороны Литвы: решения по технологиям Huawei будут приниматься на уровне НАТО и ЕС (3)

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что...

Ландсбергис: путем реорганизации коалиции "крестьяне" хотят избавиться от некоторых министров (16)

Встретившийся с избранным президентом Литвы...

Политика

В Сейме Литвы – наметки на проведение прямых выборов старост в 2020 году

В Сейме Литвы на минувшей неделе была представлена...

Главизбирком Литвы аннулировал полномочия 5 членов Сейма, избранных в ЕП (9)

В понедельник Главная избирательная комиссия ( ГИК )...

Главы МИД и Минобороны Литвы примут участие в заседании Совета по внешним делам ЕС (66)

Литовские министры иностранных дел и обороны Линас...

Сейм Литвы рассмотрит предложение ограничить вырубку зрелых деревьев в городах (6)

Сейм Литвы будет рассматривать поправки консерватора...

Rima Urbonaitė Linas Kontrimas

Наследие Грибаускайте будет ощущаться и в 2020 году: ожидает сложный выбор (319)

Несмотря на то, что часто говорят, что именно...

TOP новостей

Исторический прорыв: ужаснейшую Вильнюсскую больницу вскоре переведут из престижного района

Об этой вильнюсской больнице ходят две легенды: одна - о...

В планах - новый аэропорт между Вильнюсом и Каунасом нынешний столичный аэропорт ожидает печальная судьба (10)

Министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис...

Евростат: свободных рабочих мест в Литве в этом году – меньше, чем в среднем по ЕС

Свободных рабочих мест в Литве в первом квартале...

Главизбирком Литвы аннулировал полномочия 5 членов Сейма, избранных в ЕП (9)

В понедельник Главная избирательная комиссия ( ГИК )...

Платежи клиентов в Литве в среднем опаздывают на 2 дня

Почти третьей части литовских предприятий более...