"Наверное, мы живем в особое время, в год столетнего юбилея земля открыла перед нами одну из самых больших тайн. Мы нашли останки человека, который вызывал у оккупантов больше всего ненависти. И это такая сильная ненависть простив борца за свободу, против одного человека, что она дошла до нас и сейчас", – сказала Грибаускайте.

Она заметила, что эти вспышки ненависти видны и в современной России.

"Это еще раз доказывает, что даже один человек в истории государства может быть настолько важен, и может так много сделать. Это еще раз подтверждает, что мы хороним нашего героя, символ нашей свободы", – сказала Грибаускайте.

По словам премьер-министра Саулюса Сквернялиса, возможность должным образом почтить прах командующего вооруженными силами Литвы он расценивает как восстановление исторической справедливости.

"Реакция соседней страны показывает, что это на самом деле правильное решение, и для них этот враг был важным, они его чувствовали. Я думаю, сегодня день нашего народа, день победы наших борцов за свободу. Поскольку на самом деле человека похоронят так, как должно, это осмыслит борьбу наших партизан, которая все же добилась своего – восстановлено демократическое процветающее государство. Это, видно, очень не нравится тем, кто никогда не хотел видеть такой Литву", – сказал Сквернялис.

По его словам, заявления пресс-секретаря МИД РФ показали, что "это государство не меняется или меняется, но не в лучшую сторону".

Реакция России спикера парламента Литвы Виктораса Пранцкетиса не удивила.

"А мы могли надеется с их стороны на что-то хорошее?", – риторически вопрошал он.

Пранцкетис порадовался, что лидер партизан наконец-то будет похоронен, как того заслуживает.

"А поучиться у него жизни, идеализму, наверное, может каждая семья. Благодаря вере таких людей и появилась независимость нашей Литвы", – сказал спикер.

Напомним, что 4 октября пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова в своем заявлении еще раз бросила обвинения в адрес партизан, которых возглавлял Раманаускас-Ванагас, заявив, что их руки обагрены кровью невинных людей.

"Особо циничным является то, что могила ответственного за гибель многих мирных жителей будет находиться в непосредственной близости от места погребения более 5000 советских солдат, которые погибли при освобождении Вильнюса от фашистских захватчиков, - обратила внимание она. - Хотела бы напомнить, что судебный вердикт по фактам совершенных им [лидером "лесных братьев"] военных преступлений в отношении невооруженных мирных жителей никто не отменял и этот приговор не имеет срока давности".

Последние слова, по словам историка и депутата Арвидаса Анушаускаса, можно оценивать как нерядовое заявление. "Можно вспомнить, что 11 марта 1990 г. объявили, что все приговоры оккупантов лишаются юридической силы, если их не подтверждают литовские ведомства, поэтому это можно расценивать как вмешательства в дела Литвы. Тем более, что был выбран такой повод", – сказал Анушаускас.

По его мнению, слова о сроке давности можно расценивать как угрозу и призыв между строк организовывать акты вандализма на могиле Раманаускаса-Ванагаса.