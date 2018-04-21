"Конечно, такая встреча должна состоятся. Сейчас выясняют, в каком из вузов пройдет встреча с Далай-ламой", – сказал BNS заместитель председателя временной группы Арунас Гелунас.

Напомним, что Далай-лама приедет в Литву 13–14 июня.

Ранее представитель Вильнюсского университета Эрвинас Спудис сказал BNS, что Далай-лама намерен читать лекцию в их вузе.

Гелунас осторожно оценил вероятность встречи депутатов парламента с Далай-ламой.

По его словам, такие действия разозлят Китай, поскольку парламент - это госучреждение, а Пекин не признает политическую деятельность Далай-ламы.

Далай-лама приезжал в Литву трижды. В 2013 году он встречался с президентом Литвы Далей Грибаускайте, что вызвало возмущение Китая.

На этот раз пресс-служба президента указала, что глава страны не планирует встречу с Далай-ламой. Не будет также встречи Далай-ламы с премьер-министром Саулюсом Сквернялисом, спикером парламента Викторасом Пранцкетисом и министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом.