За его кандидатуру во вторник проголосовали 30 членов горсовета, "против" были 8, один бюллетень был признан недействительным.

27-летний специалист в сфере информационных технологий П. Подярскис указывает, что является одним из учредителей и главой благотворительного фонда, ранее работал главой проектов в компании Data dog.