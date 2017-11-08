За его кандидатуру во вторник проголосовали 30 членов горсовета, "против" были 8, один бюллетень был признан недействительным.
27-летний специалист в сфере информационных технологий П. Подярскис указывает, что является одним из учредителей и главой благотворительного фонда, ранее работал главой проектов в компании Data dog.
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