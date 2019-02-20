"Было решено, что мэр Ремигиюс Шимашюс воспользовался должностным положением ради получения личной выгоды и воспользовался финансовыми ресурсами не в служебных целях", – сообщила BNS представитель комиссии по связям с общественностью Эгле Иванаускене.
Расследование было проведено по просьбе Антикоррупционной комиссии совета Вильнюсского самоуправления.
ГКСЭ установила, что мэр публиковал видео-клипы, созданные на муниципальные средства, на личной страничке. Их снимал комик Олег Шураев.
Комиссия рекомендует мэру публиковать информацию на официальном сайте самоуправления и на официальных страницах самоуправления в социальных сетях.
Р. Шимашюс ранее утверждал, что используемый им профиль в "Фейсбуке" не является частным, а законы обязывают его оплачивать работу.
ГКСЭ также констатировала, что Р. Шимашюс своевременно не декларировал полученный кредит. После получения письма ГКСЭ в прошлом году мэр дополнил декларацию интересов о жилищном кредите на сумму почти в 250 тыс. евро.
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