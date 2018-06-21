Как сообщают ВС Литвы, на встрече также планируется обсудить международные операции, вклад НАТО и США в безопасность региона, готовность к коллективной обороне, развитие трехсторонней военной бригады Литвы, Польши и Украины, а также помощь Украине.
"В контексте ПВО главкомы будут говорить о возможностях интеграции систем наблюдения за воздушным пространством и ПВО Литвы и Польши, а также о возможностях в будущем провести в регионе международные учения для улучшения взаимодействия поначалу хотя бы нескольких, в впоследствии, возможно, и большего числа натовских союзников при осуществлении ПВО", - сказал BNS пресс-атташе ВС Литвы майор Миндаугас Неймонтас.
Польша в этом году решила приобрести у США противоракетные комплексы большой дальности Patriot.
Сувалкским коридором назывется участок вблизи границы Литвы и Польши протяженностью примерно 100 км, который с запада граничит с Калининградской областью, а с востока - с Беларусью.
В случае войны его захват закрыл бы для союзников по НАТО сухопутный выход к странам Балтии, поэтому защита этой территории часто обсуждается на совещаниях военного командования.
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