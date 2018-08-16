Самый высокопоставленный военный офицер ВС США в среду встретился с главнокомандующим ВС Литвы генералом-лейтенантом Йонасом Витаутасом Жукасом.

"Генерал Д. Данфорд поблагодарил литовского генерала Й. В. Жукаса за помощь ВС Литвы в борьбе с терроризмом", - говорится в сообщении Комитета штабов США.

В нем говорится, что США "сохраняют свои обязательства по прочной двусторонней связи с Литвой и по безопасности региона Балтийского моря".

Генералы Литвы и США обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, вопросы взаимодействия, совместные учения.

В сообщении говорится, что они договорились "продолжать сотрудничество и улучшать вооруженные силы посредством модернизации".

Военнослужащие Сил спецопераций Литвы сейчас участвуют в натовской миссии по обучению местных сил в Афганистане, Литва также направила своих инструкторов в Ирак.

Литва пытается убедить США вернуть американских военнослужащих на постоянную дислокацию и надеется на помощь Вашингтона в обеспечении воздушной безопасности.