Самый высокопоставленный военный офицер ВС США в среду встретился с главнокомандующим ВС Литвы генералом-лейтенантом Йонасом Витаутасом Жукасом.
"Генерал Д. Данфорд поблагодарил литовского генерала Й. В. Жукаса за помощь ВС Литвы в борьбе с терроризмом", - говорится в сообщении Комитета штабов США.
В нем говорится, что США "сохраняют свои обязательства по прочной двусторонней связи с Литвой и по безопасности региона Балтийского моря".
Генералы Литвы и США обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, вопросы взаимодействия, совместные учения.
В сообщении говорится, что они договорились "продолжать сотрудничество и улучшать вооруженные силы посредством модернизации".
Военнослужащие Сил спецопераций Литвы сейчас участвуют в натовской миссии по обучению местных сил в Афганистане, Литва также направила своих инструкторов в Ирак.
Литва пытается убедить США вернуть американских военнослужащих на постоянную дислокацию и надеется на помощь Вашингтона в обеспечении воздушной безопасности.
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