"Это немалые деньги, мы планировали расходы бюджета на следующий год с учетом того, что эти 10 млн евро будут. Но это решение политиков – конечно, это в какой-то степени скажется на кое-какой нашей деятельности, возможно, это скажется и на боевой подготовке, придется в чем-то пересмотреть эти планы", – сказал главком ВС радиостанции LRT в понедельник.

Он говорит, что даже в условиях экономии средств армия не станет отказываться от запланированных покупок вооружений или военной техники, от других запланированных покупок, строительства и ремонтных работ.

"Но ставить новые цели, задачи не будем", – сказал он.

В связи с изменением прогнозов экономического роста во внесенном в сейм в начале декабря обновленном проекте бюджета на оборону намечается выделить чуть больше 1 млрд 17 млн евро. В прежнем проекте бюджета на оборонные нужды было предусмотрено более 1 млрд 27 млн евро.

Процент ассигнований от валового внутреннего продукта (ВВП) остается таким же – 2,02%. В этом году оборонный бюджет составляет примерно 967 млн евро или 2,03% ВВП.

Парламентские партии, за исключением социал-демократов, договорились выделять на оборону до 2030 года не менее 2,5% ВВП.