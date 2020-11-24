Главизбирком упразднил парламентский мандат Карбаускиса

Карбаускис на заседании ГИК заявил, что увольняется с должности члена сейма.

Он не будет работать в парламенте с 25 ноября.

Место Карбаускиса в Сейме займет последняя оставшаяся за чертой в списке экс-председатель парламентского Комитета по здравоохранению Аста Кубилене.

Карбаускис обещает и далее активно участвовать в политике.

"Я буду часто возвращаться в Сейм, поскольку фракция ЛСКЗ является крупнейшей оппозиционной фракцией, они действительно будет выполнять ту работу, которая намечена, я являюсь председателем ЛСКЗ, и наше сотрудничество с фракцией неизбежно и будет очень напряженным", – сказал Р. Карбаускис журналистам после заседания ГИК.

Он утверждает, что первейшей задачей является формирование теневого правительства, а затем – подготовка к муниципальным выборам.

"Первая работа, которая нас ждет, которая должна быть сделана в декабре, это формирование теневого правительства и подготовка его программы. Далее прочие дела, связанные с партией – подготовка к муниципальным выборам", – сказал лидер бывших правящих.

В ответ на вопрос о том, будет ли он уделять больше времени бизнесу, он ответил, что пока об этом не думал.

Р. Карбаускису принадлежит одна из крупнейших сельскохозяйственных групп в Литве – Agrokoncernas.

Р. Карбаускис также не жалел критики в адрес новых правящих правоцентристов и отметил, что его уход является "единственным путем" для получения ЛСКЗ постов в Сейме.

"В качестве крупнейшей оппозиционной фракции мы должны были быть представлены в руководстве Сейма, мы должны были получить председателя Комитета аудита, и все другие позиции, которые принадлежат по уставу и парламентским традициям", – сказал председатель ЛСКЗ.

На прошлой неделе Сейм при утверждении заместителей главы парламента отклонил предложенную "крестьянами" кандидатуру Аушрине Норкене. Все остальные вице-председатели Сейма, как от правящих, так и от оппозиции были утверждены.

Оставшиеся без своего представителя в руководстве "крестьяне" намерены обратиться в Конституционный суд, так как крупная политическая группа оказалась в положении худшем, чем менее многочисленная группа.

Среди оппозиционных фракций у ЛСКЗ 32 представителя в парламенте, у социал-демократов - 12, у Партии труда - 10.

Карбаускис был избран в Сейм по списку ЛСКЗ.

В Сейме прошлого созыва глава ЛСКЗ, у которого была самая многочисленная фракция, занимал должности главы фракции и председателя парламентского Комитета по культуре.

Карбаускис работал в Сейме в 1996–2000, 2000–2004 и 2016–2020 гг.