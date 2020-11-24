Главизбирком упразднил парламентский мандат Карбаускиса

Карбаускис на заседании ГИК заявил, что увольняется с должности члена сейма.
Он не будет работать в парламенте с 25 ноября.
Место Карбаускиса в Сейме займет последняя оставшаяся за чертой в списке экс-председатель парламентского Комитета по здравоохранению Аста Кубилене.
Карбаускис обещает и далее активно участвовать в политике.
"Я буду часто возвращаться в Сейм, поскольку фракция ЛСКЗ является крупнейшей оппозиционной фракцией, они действительно будет выполнять ту работу, которая намечена, я являюсь председателем ЛСКЗ, и наше сотрудничество с фракцией неизбежно и будет очень напряженным", – сказал Р. Карбаускис журналистам после заседания ГИК.
Он утверждает, что первейшей задачей является формирование теневого правительства, а затем – подготовка к муниципальным выборам.
"Первая работа, которая нас ждет, которая должна быть сделана в декабре, это формирование теневого правительства и подготовка его программы. Далее прочие дела, связанные с партией – подготовка к муниципальным выборам", – сказал лидер бывших правящих.
В ответ на вопрос о том, будет ли он уделять больше времени бизнесу, он ответил, что пока об этом не думал.
Р. Карбаускису принадлежит одна из крупнейших сельскохозяйственных групп в Литве – Agrokoncernas.
Р. Карбаускис также не жалел критики в адрес новых правящих правоцентристов и отметил, что его уход является "единственным путем" для получения ЛСКЗ постов в Сейме.
"В качестве крупнейшей оппозиционной фракции мы должны были быть представлены в руководстве Сейма, мы должны были получить председателя Комитета аудита, и все другие позиции, которые принадлежат по уставу и парламентским традициям", – сказал председатель ЛСКЗ.
На прошлой неделе Сейм при утверждении заместителей главы парламента отклонил предложенную "крестьянами" кандидатуру Аушрине Норкене. Все остальные вице-председатели Сейма, как от правящих, так и от оппозиции были утверждены.
Оставшиеся без своего представителя в руководстве "крестьяне" намерены обратиться в Конституционный суд, так как крупная политическая группа оказалась в положении худшем, чем менее многочисленная группа.
Среди оппозиционных фракций у ЛСКЗ 32 представителя в парламенте, у социал-демократов - 12, у Партии труда - 10.
Карбаускис был избран в Сейм по списку ЛСКЗ.
В Сейме прошлого созыва глава ЛСКЗ, у которого была самая многочисленная фракция, занимал должности главы фракции и председателя парламентского Комитета по культуре.
Карбаускис работал в Сейме в 1996–2000, 2000–2004 и 2016–2020 гг.
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