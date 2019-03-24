Пока что не утверждены результаты выборов и в Вильнюсе, однако рассмотрение вопроса о них отложено, поскольку на прошедшем заседании не могли участвовать кураторы этого самоуправления.

Союз крестьян и зелёных Литвы просит аннулировать результаты муниципальных выборов в Швенчёнском районе, аргументируя просьбу информацией о возможном подкупе.

По словам "крестьян", бесплатное распространение увеличенного тиража местной газеты среди жителей самоуправления серьёзно нарушило закон.

ГИК после первого тура подтвердило и результаты выборов в самоуправление Швенчёнского района, однако, изучив жалобу "крестьян", это решение отменил Высший административный суд Литвы.

Суд указал ГИК вначале изучить жалобу "крестьян", требующих отменить результаты выборов здесь, а после этого принять решение о результатах.

В самоуправлении Шилутского района проходит досудебное расследование о хищении избирательной документации: руководитель одной из окружных избирательных комиссий часть бюллетеней якобы унесла домой.

ГИК уже утвердила результаты выборов в более 40 из 60 самоуправлений.