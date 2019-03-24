Главизбирком Литвы признал, что кандидат в мэры Мажейкяй подкупала избирателей

"Л.Римкене организовала концерт, сама пригласила Юдиту Лейтайте, согласовала дату мероприятия, которая совпала с периодом проведения избирательной кампании. Она собиралась выдвигаться кандидатом, и об этом было уже известно публично", – сказала во время заседания ГИК член комиссии Аисте Жилинскене.

Установлено, что политик арендовала усадьбу в деревне Ренавас, за аренду которой из своих средств заплатила 60 евро, и здесь во время Рождественских праздников организовала концерт Ю.Лейтайте. Концерт был платным, однако для некоторых участников, студентов университета третьего возраста, производилась скидка - вместо 10 евро они платили пять.

Собранные в результате продажи билетов 500 евро в качестве гонорара получила исполнительница.

"Она организовала этот концерт как кандидат, она придумала идею, будучи кандидатом, она предоставила услугу, удовольствие жителям этого района. Частично профинансировала расходы на этот концерт, пригласила в период избирательной кампании известную артистку", – говорила А.Жилинскене.

Она подчеркнула, что подкупом считается не только материальная выгода, но и предоставление удовольствия или услуг.

Всё же у членов ГИК возникли сомнения, не сформируется ли в случае принятия соответствующего решения практика, что кандидат во время избирательной кампании вообще не сможет организовать мероприятия, даже если за них платят сами участники. Однако А.Жилинскене подчеркнула, что это не была обычная деятельность кандидата.

"Л.Римкене может организвать как частное лицо и член общества различные концерты, но оценка меняется, если она становится кандидатом. Это не является её постоянным занятием, обычной ежедневной деятельностью, благодаря которой она известна", – говорила А.Жилинскене.

Оппонирующий ей член ГИК консерватор Вилюс Семешка подчеркнул, что Л.Римкене никого на мероприятие не приглашала бесплатно, поэтому избирателей она не подкупала.

"Мы будем ограничивать свободу людей организовывать мероприятия", – сказал он.

Л.Римкене в Мажейкяй прошла во второй тур муниципальных выборов, однако мэром избрана не была – на выборах с небольшим перевесом победил исполнявший обязанности вице-министра энергетики представитель партии "Порядок и справедливость" Видмантас Мацявичюс.

После признания ГИК факта подкупа избирателей, финансвоый отчёт политической кампании Мажейского района партии "Союз Отечества - Литовские христианские демократы" будет дополнен расходами в размере 600 евро - столько составила аренда зала и гонорар Ю.Лейтайте.

Также решено обратиться в Высшую комиссию служебной этики по поводу возможного использования служебного положения, поскольку работающая в совете политик согласовала возможную перевозку зрителей концерта на автобусе с работниками самоуправления.

Сама Л.Римкене в заседании участвовать не могла и просила отложить рассмотрение вопроса, мотивируя просьбу тем, что это не имеет влияния на результаты выборов, однако члены комиссии решили вопрос рассмотреть.