В проекте постановления ГИК предлагалось лишить либералов годовой дотации, однако члены комиссии предложили смягчить наказание и сократить срок до полугода. Это предложение одобрили 12 членов ГИК, голосовавших "против" не было, представитель либералов при голосовании воздержался.

"Либеральное движение достаточно наказали, когда мы объявили о грубом нарушении, хотя закон позволяет нам лишать дотации сроком до двух лет, я считаю, что было бы пропорционально первый раз наказать за нарушение закона лишением дотаций не на год, а на полгода", - сказал член ГИК, консерватор Вилюс Сямешка.

Временный руководитель Движения либералов Эугениюс Гентвилас, между тем, сказал, что партия не согласна и с более мягкой санкцией. "Мы не признаем вины", - сказал Э. Гентвилас.

Он считает, что лишая дотации ГИК "осуществит правосудие, не дожидаясь суда". Одновременно временный глава партии сказал, что понимает сложное положение ГИК, поскольку комиссия по закону должна принять решение о дотации до 15 ноября.

В сентябре ДЛ были предъявлены подозрения в деле о политической коррупции.

Прокуроры также передали ГИК материалы о финансировании либералов, после их оценки ГИК на минувшей неделе признала, что партия грубо нарушила закон во время финансирования предвыборной кампании в прошлом году. Либералы с этим не согласны и обжалуют это решение в суде.

Госдотации сейчас являются основным источником финансирования партий. При совершении грубого нарушения партии могут лишиться госдотаций сроком до двух лет, а не выделенные средства вернутся в госбюджет. Право на возобновление дотаций партия получает через полгода после устранения нарушения.

ГИК решила, что в прошлом году во время предвыборной парламентской кампании Движение либералов получило неденежное пожертвование от юридического лица в нарушение законов. Юридическим лицом является учрежденный бывшим либералом Шарунасом Густайнисом Институт прикладной политики.

Было установлено, что основную часть участников обучающих курсов составили члены Движения либералов, из 87 указанных лиц 79 внесли плату члена партии. Партия должна была указать эти курсы как расходы предвыборной кампании партии, но этого не сделала. Кроме того, партия не могла получать помощь от юридического лица. По информации ГИК учебные курсы, проходившие с 16 января по 24 апреля 2016 года, обошлись в 45,336 тыс. евро, а ДЛ за них не платило.