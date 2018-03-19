Главизбирком Литвы аннулирует депутатский мандат Бастиса со среды

Парламентарий объявил о своей отставке на прошлой неделе вскоре после того, как в Сейме провалилось голосование по импичменту.
Он был избран в парламент в одномандатном округе, поэтому в этом округе должны быть проведены новые выборы.
На прошлой неделе в Сейме не хватило голосов, чтобы лишить Бастиса мандата из-за скрытых им связей с бывшим сотрудником КГБ.
Конституционный суд констатировал, что парламентарий своими действиями нарушил присягу и грубо нарушил Конституцию.
Парламентские фракции после провального голосования стали бросаться взаимными обвинениями, кто в этом виноват. Возле сейма состоялся тысячный митинг против решения оставить Бастису мандат.
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