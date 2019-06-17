В понедельник Главная избирательная комиссия (ГИК) Литвы аннулировала депутатские полномочия пяти членов Сейма, избранных в Европейский Парламент (ЕП).
Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko pavaduotoja Laura Matijošaitytė
© DELFI / Orestas Gurevičius

Аушра Мальдейкене лишается полномочий члена Сейма Литвы с 1 июля, представитель "крестьян" Стасис Якелюнас, консерваторы Раса Юкнявичене, Андрюс Кубилюс, социал-демократ Юозас Олекас – со 2 июля.

Статьи по теме:
Наследие Грибаускайте будет ощущаться и в 2020 году: ожидает сложный выбор  (319)
В Брюсселе заявили о попытках повлиять на выборы в Европарламент из России  (3)

Эти парламентарии в понедельник участвовали в заседании ГИК, как предусмотрено законом, зачитали свои заявления с просьбой отставки с поста члена парламента Литвы.

По словам главы ГИК Лауры Матийошайтите, различные даты прекращения срока полномочий связаны с тем, что депутаты указали разные даты в заявлениях об отставке.

Литву в Европарламенте в целом будут представлять 11 политиков.

Статьи по теме:

Избранные в Европарламент нового созыва представители Литвы распределятся по пяти фракциям (1)

В Европарламенте (ЕП) нового созыва 11 литовских...

Кубилюс рассказал о дележе постов в ЕС: фамилия Грибаускайте – на столе переговоров (81)

Переговоры о распределении важных постов ведутся не...

Политика

В Сейме Литвы – наметки на проведение прямых выборов старост в 2020 году

В Сейме Литвы на минувшей неделе была представлена...

Главизбирком Литвы аннулировал полномочия 5 членов Сейма, избранных в ЕП (9)

В понедельник Главная избирательная комиссия ( ГИК )...

Главы МИД и Минобороны Литвы примут участие в заседании Совета по внешним делам ЕС (66)

Литовские министры иностранных дел и обороны Линас...

Сейм Литвы рассмотрит предложение ограничить вырубку зрелых деревьев в городах (6)

Сейм Литвы будет рассматривать поправки консерватора...

Rima Urbonaitė Linas Kontrimas

Наследие Грибаускайте будет ощущаться и в 2020 году: ожидает сложный выбор (319)

Несмотря на то, что часто говорят, что именно...

TOP новостей

Исторический прорыв: ужаснейшую Вильнюсскую больницу вскоре переведут из престижного района

Об этой вильнюсской больнице ходят две легенды: одна - о...

В планах - новый аэропорт между Вильнюсом и Каунасом нынешний столичный аэропорт ожидает печальная судьба (10)

Министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис...

Евростат: свободных рабочих мест в Литве в этом году – меньше, чем в среднем по ЕС

Свободных рабочих мест в Литве в первом квартале...

Главизбирком Литвы аннулировал полномочия 5 членов Сейма, избранных в ЕП (9)

В понедельник Главная избирательная комиссия ( ГИК )...

Платежи клиентов в Литве в среднем опаздывают на 2 дня

Почти третьей части литовских предприятий более...