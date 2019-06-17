Аушра Мальдейкене лишается полномочий члена Сейма Литвы с 1 июля, представитель "крестьян" Стасис Якелюнас, консерваторы Раса Юкнявичене, Андрюс Кубилюс, социал-демократ Юозас Олекас – со 2 июля.

Эти парламентарии в понедельник участвовали в заседании ГИК, как предусмотрено законом, зачитали свои заявления с просьбой отставки с поста члена парламента Литвы.

По словам главы ГИК Лауры Матийошайтите, различные даты прекращения срока полномочий связаны с тем, что депутаты указали разные даты в заявлениях об отставке.

Литву в Европарламенте в целом будут представлять 11 политиков.