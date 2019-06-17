Аушра Мальдейкене лишается полномочий члена Сейма Литвы с 1 июля, представитель "крестьян" Стасис Якелюнас, консерваторы Раса Юкнявичене, Андрюс Кубилюс, социал-демократ Юозас Олекас – со 2 июля.
Эти парламентарии в понедельник участвовали в заседании ГИК, как предусмотрено законом, зачитали свои заявления с просьбой отставки с поста члена парламента Литвы.
По словам главы ГИК Лауры Матийошайтите, различные даты прекращения срока полномочий связаны с тем, что депутаты указали разные даты в заявлениях об отставке.
Литву в Европарламенте в целом будут представлять 11 политиков.
В Сейме Литвы – наметки на проведение прямых выборов старост в 2020 году
В Сейме Литвы на минувшей неделе была представлена...
Главизбирком Литвы аннулировал полномочия 5 членов Сейма, избранных в ЕП (9)
В понедельник Главная избирательная комиссия ( ГИК )...
Главы МИД и Минобороны Литвы примут участие в заседании Совета по внешним делам ЕС (66)
Литовские министры иностранных дел и обороны Линас...
Сейм Литвы рассмотрит предложение ограничить вырубку зрелых деревьев в городах (6)
Сейм Литвы будет рассматривать поправки консерватора...
Наследие Грибаускайте будет ощущаться и в 2020 году: ожидает сложный выбор (319)
Несмотря на то, что часто говорят, что именно...
TOP новостей
Исторический прорыв: ужаснейшую Вильнюсскую больницу вскоре переведут из престижного района
Об этой вильнюсской больнице ходят две легенды: одна - о...
В планах - новый аэропорт между Вильнюсом и Каунасом нынешний столичный аэропорт ожидает печальная судьба (10)
Министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис...
Евростат: свободных рабочих мест в Литве в этом году – меньше, чем в среднем по ЕС
Свободных рабочих мест в Литве в первом квартале...
Главизбирком Литвы аннулировал полномочия 5 членов Сейма, избранных в ЕП (9)
В понедельник Главная избирательная комиссия ( ГИК )...
Платежи клиентов в Литве в среднем опаздывают на 2 дня
Почти третьей части литовских предприятий более...