В этом украинском городе он вместе с министрами ИД Эстонии, Латвии и Польши должен был продемонстрировать солидарность с Киевом, обвиняющим Россию в том, что она своими агрессивными действиями в Азовском море осуществляет блокаду Мариуполя.
"Из-за плохой погоды самолет развернулся и вернулся в Днепр", - сказала BNS пресс-атташе министра Раса Якилайтене.
Во вторник вечером Л. Линкявичюс должен лететь в Киев для встречи с президентом Петром Порошенко.
На встрече с украинским президентом будут обсуждаться действия России в Керченском проливе, планы реформ и вызовы в сфере безопасности, связанные с приближающимися выборами в Украине.
В конце ноября Россия обстреляла и захватила в Керченском проливе три украинских военных корабля, потому что обвиняет их в нарушении ее территориальных вод вблизи аннексированного в 2014 году Крыма.
Украина и ее сторонники назвали действия России еще одним актом агрессии, а Литва в связи с событиями в Керченском проливе ввела санкции в отношении отдельных граждан России.
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